El nuevo Centro de Salud de Formentera comenzará a construirse a finales de este año

El director del Ib-Salut, Javier Ureña, se ha desplazado este viernes a Formentera junto al gerente de Área de Salud de Ibiza y Formentera (Asef), Eduardo Escudero para visitar el Hospital y Centro de Salud de la isla, situado en Sant Francesc y reunirse con el subdirector de gestión del centro sanitario, Gonzalo A. Espí y el presidente del Consell Insular, Óscar Portas, para trasladarles las últimas novedades sobre el nuevo Centro de Salud. Según los plazos previstos, durante el próximo mes de marzo podrá salir a licitación la obra y, tras su adjudicación, los trabajos de construcción empezarán a finales del presente año 2026. El plazo de ejecución es de 12 meses a contar desde el inicio de las obras.

Ureña ha explicado que, en diciembre del año pasado, ya se adjudicó la redacción del proyecto y la dirección facultativa de la obra, con una inversión de 177.416,25 euros (IVA incluido). El proyecto básico ya se ha entregado y se trabaja en la redacción final del proyecto arquitectónico, que contempla la reforma de 250 metros cuadrados del centro actual y una ampliación de 500 metros cuadrados de nueva construcción en la misma parcela, para ubicar 15 consultas de medicina y enfermería familiar y comunitaria, pediatría, matronas, trabajadora social y Salud bucodental, además de una sala de extracciones, un almacén, un espacio de admisión y una sala para el personal, según especifica una nota de prensa del Asef.

Reunión de los responsables del Asef y trabajadores del Hospital y centro de salud con el presidente del Consell Insular, Óscar Portas / ASEF

Para esta nueva infraestructura, que estará conectada con el Hospital, el Govern balear invertirá tres millones de euros, en el marco del Plan de Inversiones Sanitarias del Servicio de Salud (2024-2027), que prevé un gasto de 435 millones de euros en los cuatro próximos años.

Mejoras tecnológicas

El responsable del Ib-Salut ha aprovechado la visita para presentar una serie de mejoras y equipamientos tecnológicos en la instalación sanitaria con una inversión total de 92.961 euros.

Así, a semana pasada se instalaron tres lámparas quirúrgicas en el quirófano y el paritorio. Según una nota de prensa del Asef, las lámparas de techo disponen de tecnología LED, que ofrece ventajas como menor emisión de calor, mayor durabilidad, ahorro energético y mejor gestión de sombras. Sustituyen a las tres lámparas instaladas en 2006 y que tenían luz halógena. Además, la lámpara de quirófano incorpora doble cúpula con una pantalla táctil desde la que se pueden controlar ambas cúpulas, así como una cámara 4K para grabar la cirugía. En la sala de reanimación y en el paritorio se ha instalado el mismo modelo, pero con cúpula simple. La inversión que se ha realizado en esta mejora tecnológica ha sido de 47.309,61 euros.

Un momento de la visita al Hospital y Centro de Salud de Formentera / Pilar Martínez

También para el bloque quirúrgico se ha adquirido, por 16.335 euros, un videolaringoscopio con pantalla, para el servicio de anestesia, que facilita el proceso de intubación en caso de que la vía aérea sea complicada, como en pacientes pediátricos o en vías áreas con patologías. Otra de las adquisiciones para el área quirúrgica ha sido un electrobisturí bipolar de última generación que ha costado 10.271,84 euros

En cuanto al área de salud bucodental del Centro de Salud, se ha mejorado su equipamiento con la adquisición de un sillón dental por 15.112,90 euros y una autoclave para la limpieza y desinfección del material de odontología por 3.932,50 euros.

Unidad Básica de Salud en la Mola

Por su parte, el gerente del Asef, Eduardo Escudero, ha descartado por el momento la construcción de una Unidad Básica de Salud (UBS) en el Pilar de la Mola, una demanda histórica de los residentes en la zona que también pedía Sa Unió ante el pleno en noviembre de 2022.

Eduardo Escudero durante su declaraciones a la prensa / ASEF

En la visita al centro sanitario también han participado los coordinadores médico y de enfermería del Centro de Salud, Antonio Cordero y Onofre Saez, el subdirector de infraestructuras del Ib-Salut, Xisco Bosch, y el director de gestión y servicios generales de Asef, Javier Marí.