Javier Ureña, director del Ib-salut: "El gobierno de Sánchez ha dinamitado la paz social en el sector sanitario provocando la huelga"

El director del Ib-Salut, Javier Ureña, junto al gerente de Área de Salud de Ibiza y Formentera (Asef), Eduardo Escudero, han visitado este viernes el Hospital y Centro de Salud de Formentera. Tras la visita, en la cual también han participado el subdirector de gestión del centro sanitario, Gonzalo A. Espi, y el presidente del Consell Insular, Óscar Portas, Ureña ha responsabilizado al Gobierno central de la huelga de médicos que comenzó el pasado 16 de febrero y está previsto que se repita con paros programados hasta el mes de junio.

"Estamos viendo [en Formentera] dos modelos antagónicos de instituciones: por un lado, tenemos al Consell de Formentera, al Asef y al Govern balear, preocupados por la asistencia sanitaria que se presta a los usuarios", ha declarado el responsable del Ib-Salut, "y por el otro, al Gobierno del señor Sánchez, que lo que está haciendo es dinamitar la paz social que siempre ha habido en el sector sanitario, provocando esta huelga que tanto está afectando a los usuarios de la sanidad pública de Balears".

Para Ureña, el Gobierno central "ha presentado un proyecto de estatuto marco sin una memoria jurídica, técnica ni económica y, además, dando de lado a los actores principales del sistema como son los médicos". Estos profesionales estarían "haciendo uso de la capacidad legal que tienen para protestar contra esta acción mediante la huelga, y esto está afectando gravemente a la atención sanitaria que se presta a los usuarios", ha concluido.