Formentera.eco repite este año las restricciones de circulación de 2025

Las asociaciones y los grupos políticos que integran el Consell d’Entitats de la pitiusa del sur eligieron durante la asamblea celebrada este viernes que el programa medioambiental que regula el acceso y la circulación por la isla durante la temporada estival, Formentera.eco, repita las condiciones establecidas en 2025, descartando la opción presentada por el equipo de Sa Unió que proponía la creación de una cuota diferenciada para los vehículos de trabajadores y la distribución del cupo restante para visitantes según el distintivo ambiental de sus vehículos.

Se trata de la segunda votación de este año, un hecho inédito desde que se puso en marcha la regulación en 2019, debido a que en la primera, celebrada el pasado 19 de enero, 21 de las 36 asociaciones presentes se abstuvieron para, entre otras razones, mostrar su desacuerdo con las dos opciones presentadas por el área de Movilidad del Consell Insular. Ninguna de esas alternativas proponía una reducción del techo de vehículos y basaba la regulación en la etiqueta medioambiental que la Dirección General de Tráfico (DGT) otorga a los coches dependiendo de su eficiencia energética. En aquel momento, solo nueve entidades votaron a favor de una de las dos opciones, la que introducía una cuota de 800 permisos para trabajadores no residentes y segregaba las 1.000 autorizaciones para coches de turistas restantes según su etiqueta ambiental.

En la imagen, los cupos de 2025 que se repetiran este año / CIF

Esta fue la segunda propuesta llevada este viernes ante la asamblea del Consell d’Entitats, donde solo obtuvo el voto de cuatro entidades, mientras que dos más (Fundació Balèaria y Obra Cultural Balear de Formentera) se abstuvieron y, por tanto, rechazaron las dos opciones.

Sectorial de Movilidad

Al finalizar la reunión, la consellera de Movilidad, Verónica Castelló, declaró que el resultado de la votación «era lo que se esperaba», ya que la opción de mantener el techo de vehículos del año pasado resulta del proceso participativo que el Consell Insular se vio obligado a abrir tras «reflexionar» sobre la amplia abstención en la primera votación. Así, se recopilaron las opiniones y propuestas de las entidades para después, en dos sesiones de la mesa sectorial de Movilidad, analizarlas y llegar a la conclusión de que una gran mayoría de la sociedad formenterense y parte del tejido empresarial preferían mantener las restricciones del año pasado «mientras se consolida el actual escenario y antes de introducir nuevas reducciones o ajustes estructurales de cara a los próximos años».

El escenario acordado, por tanto, fija un año más el techo de turismos de visitantes en 1.732, sin diferenciar entre trabajadores y turistas, situando el techo global después de añadir a los vehículos de alquiler y al resto de categorías, en un total de 10.287 vehículos.

«Prudencia operativa»

Según el Consell, «este planteamiento responde a un criterio de prudencia operativa y estabilidad reguladora, orientado a preservar el equilibrio entre movilidad, actividad económica y capacidad de absorción de la red viaria».

La reunión tuvo lugar este viernes en la sala de plenos situada junto al Centro de Día / Pilar Martínez

Tras la votación, algunas asociaciones quisieron hacer oír su voz, como es el caso de la OCB, entidad cultural que mostró su descontento por no haber sido invitados a las reuniones de la mesa de Movilidad, calificando de «participación selectiva» el proceso seguido por el Consell para llegar hasta la votación de este viernes.

Ahora, el siguiente paso es llevar la propuesta elegida por las entidades al pleno ordinario del Consell Insular, que se celebrará a finales de la semana próxima, y donde Sa Unió, GxF, PSIB-PSOE y el conseller no adscrito, Llorenç Córdoba, deberán ratificarla o rechazarla. Si es aprobada, deberá publicarse en el Boletín Oficial de las Illes Balears (Boib) antes del 1 de marzo para que Formentera.eco pueda entrar en funcionamiento esta temporada.