Formentera tendrá aseos públicos en los pueblos y en las playas más concurridas

El Consell de Formentera ha contratado el suministro de 13 aseos fijos químicos y otro más autolimpiable que serán instalados en las zonas de mayor afluencia ciudadana y turística de la isla. La licitación de este contrato se ha dividido en dos lotes, uno para los 13 baños químicos ecológicos, que ha sido adjudicado a la empresa ECO WC S.L por 201.186 euros (IVA incluido); y un segundo lote para el baño autolimpiable, adjudicado a Olprim Ingenieria y Servicios, S.A. por 75.467 euros, (IVA incluido). El coste de este nuevo servicio está financiado por la Unión Europea con fondos Next Generation EU, según consta en el anuncio de adjudicación, de acceso público.

Desde la institución insular informan de que varios de los 13 aseos fijos químicos aislados sustituirán a los que ya se habían instalado con anterioridad, como el situado en el Parque Natural de ses Illetes, a la altura del Restaurante es Molí de Sal, que resultó destrozado durante la dana del 14 de agosto de 2024. También se instalarán baños en el aparcamiento donde deben dejarse los vehículos durante la temporada estival para acceder a pie a es Cap de Barbaria; en el aparcamiento de la zona de es Cavall d'en Borràs; en la playa de es Arenals (Migjorn); y en la parte de Llevant del Restaurante Es Ministre, también en ses Illetes.

El resto se instalará en los pueblos de Formentera, sin que se haya podido conocer en qué puntos. En cuanto al aseo autolimpiable, estará situado en la parada de taxis del núcleo urbano de es Pujols y será de pago.

Según los datos especificados en los documentos del concurso, los aseos ecológicos, que podrán se utilizados durante todo el año, no usan agua para descargar, sino productos químicos no tóxicos y biodegradables, como enzimas o desinfectantes vegetales. Contienen los desechos en un tanque sellado que después se vacía y limpia en plantas de tratamiento, sin generar contaminación. Cada baño, de una altura máxima de 2,7 metros, mínima de 2,3 metros y una superficie máxima de 10 metros cuadrados, constará de dos cabinas accesibles para personas de movilidad reducida y tendrá una estructura de madera tratada y un interior vinílico antideslizante. También tendrá un lavamanos.

Baño autolimpiable en es Pujols

En cuanto al baño autolimpiable, el primero de este tipo en Formentera, tendrá una estructura prefabricada formada por perfiles tubulares de acero. Será apto para todos los sexos y en el interior, los módulos y accesorios serán de acero inoxidable. Debido a su sistema de limpieza autónomo, este servicio precisa de un espacio técnico separado del aseo, donde estará la instalación eléctrica.

Contará con un inodoro suspendido con descarga de cisterna automática y un sistema de lavado, desinfectado y secado que se activa después de cada servicio una vez se sale de la cabina. También tendrá dos barras de apoyo abatibles con botón de descarga de cisterna y de llamada de emergencia. El lavabo también será autolimpiable, con servicio automático de lavamanos, dispensador de jabón y secador de manos. Habrá un espejo y un dispensador de papel higiénico o toallitas empotrado antivandálico con sensor de falta de papel y capacidad para 1.000 usos. La puerta de acceso también estará elaborada en acero inoxidable y será blindada y antivandálica.

Este novedoso sistema de autolimpieza funciona tras la salida del usuario, que puede permanecer en el interior de la cabina un máximo de 15 minutos. La puerta del aseo se cerrará y bloqueará mientras se limpia automáticamente el inodoro, el lavabo y el suelo de la cabina y no permitirá un nuevo acceso hasta que no haya concluido.

El sistema de entrada incorpora un tarjetero y un monedero para realizar el pago antes de entrar, además de un panel indicador del estado (ocupado o libre). El baño cuenta con un detector de presencia y un reloj interior que indica el tiempo restante de uso, así como una alarma acústica que indica que ha finalizado el tiempo.