El nuevo inspector de Turismo de Formentera toma posesión para reforzar la lucha contra la oferta ilegal

El nuevo inspector de Turismo de Formentera ha tomado posesión de su cargo ante el presidente del Consell Insular, Óscar Portas, en un acto celebrado en la sede de la institución este miércoles. Con esta incorporación, que ya adelantó Diario de Ibiza el pasado 13 de febrero, el Consell "refuerza el servicio de inspección turística con el objetivo de garantizar el cumplimiento de la normativa vigente y seguir avanzando en la protección del modelo turístico de la isla", según se afirma en una nota de prensa.

El inspector de Turismo tiene como función principal velar por el cumplimiento de la Ley 8/2012, de 19 de julio, de Turismo de las Illes Balears, que en Formentera "aplica el Consell Insular en el ejercicio de sus competencias". Entre sus responsabilidades, destacan la inspección y el control de establecimientos turísticos, así como la detección y persecución de actividades turísticas sin licencia, especialmente en lo que respecta a viviendas de uso turístico no registradas o alquileres vacacionales ilegales.

Asimismo, será el encargado de iniciar y tramitar expedientes sancionadores en caso de infracciones, garantizar el respeto a los derechos de los usuarios y contribuir a "preservar la calidad de los servicios y la imagen turística de Formentera", añade la institución.

El presidente insular subraya que" reforzar la inspección es un paso necesario para asegurar una competencia leal entre empresas, proteger a los establecimientos que cumplen la normativa y defender la reputación de Formentera como destino responsable y de calidad", recoge la nota de prensa.

El Consell recuerda que el pasado 13 de septiembre de 2025, se publicaron en el BOIB, por segunda vez y tras la renuncia de todos los candidatos resultantes de una primera convocatoria, las bases del concurso de méritos para la creación de una bolsa de inspectores e inspectoras de Turismo.

Con esta incorporación, la institución insular "da un paso adelante en el refuerzo del control y la ordenación del sector turístico, con la voluntad de asegurar que la actividad se desarrolle dentro del marco legal y con respeto al territorio y a la convivencia". La inspección, remarcan desde el Consell, es una herramienta clave para preservar el modelo turístico de Formentera y garantizar que todos los operadores compitan en igualdad de condiciones.