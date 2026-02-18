Una jornada para conocer los trabajos de exhumación de represaliados del franquismo en Formentera

El equipo de arqueólogos de Aranzadi-Atics, junto al Fòrum per la Memòria d'Eivissa i Formentera, ha organizado para este sábado 21 de febrero una jornada de puertas abiertas para dar a conocer los trabajos de exhumación de las víctimas del franquismo que se realizan en la actualidad en el Cementerio nuevo de Sant Francesc y que continuarán próximamente en el Cementerio viejo de la misma localidad.

El equipo de excavación y el historiador Antoni Ferrer Abárzuza guiarán a los interesados por "las historias largamente silenciadas y ahora reconstruidas a partir del trabajo del colectivo de investigadores, técnicos, familiares y asociaciones", explican los convocantes de la jornada.

La cita es a las puertas del Cementerio viejo, situado en Sant Francesc, donde próximamente comenzara la búsqueda de los restos de Josep Tur Planells, 'Pep de na Damiana', asesinado en 1937 por un grupo de falangistas, según la memoria oral. Es una de las 12 víctimas conocidas de la represión franquista en Formentera.

Los interesados pueden elegir entre realizar la visita en el primer turno, a las 10 de la mañana, o en el segundo, a las 12 del mediodía. Para participar hay que inscribirse a través del enlace: Inscripció Visita Guiada a les Fosses dels Cementeris de Sant Francesc