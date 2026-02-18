Córdoba condiciona su apoyo al Formentera.eco a una reducción efectiva del techo de vehículos

El conseller de la oposición no adscrito en el Consell Insular y diputado por Formentera en el Parlament, Llorenç Córdoba, ha hecho público un comunicado en el cual alerta de que el planteamiento actual de Formentera.eco para este año llega "sin un avance real en lo esencial: una reducción efectiva de la presión de vehículos y la incorporación de las peticiones mayoritarias trasladadas por entidades y ciudadanía".

El conseller admite que ha existido participación en el Consell d'Entitats y en las dos reuniones de la mesa sectorial de movilidad celebradas la pasada semana, pero critica que "tras ese proceso, muchas de las propuestas y demandas más compartidas no se han traducido en cambios de fondo". "Si no hay reducción, el proyecto pierde su espíritu inicial", señala Córdoba en su comunicado.

El diputado insiste en que "tiene que haber reducción [en el número de vehículos admitidos], aunque sea mínima. Sin ese paso, Formentera.eco se desvirtúa y queda como un simple trámite sin resultados".

Votación en el pleno

A finales de este mes de febrero se celebrará un pleno ordinario durante el cual deberá aprobarse y dar seguimiento a la opción para Formentera.eco que el Consell d'Entitats elija este viernes día 20. Debido a la composición actual del plenario, con ocho consellers entre PSOE y Gent per Formentera (GxF) frente a los ocho del equipo de gobierno de Sa Unió, el voto de Córdoba puede ser decisivo en el caso de que el resultado de la votación acabe en empate.

«Si se quiere mi apoyo, la propuesta que llegue al pleno debe acreditar un avance real: reducción efectiva, control y cumplimiento y transparencia para que la ciudadanía pueda evaluar los resultados», amenaza.

Por último, advierte de la "urgencia administrativa", ya que el proyecto definitivo debe estar aprobado y publicado en el BOIB antes del 1 de marzo para poder aplicar la regulación esta temporada