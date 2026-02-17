Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Agresión machistaPuertas abiertasPrimera RFEFPlazas colegiosHuelga hospital
instagramlinkedin

Medio Ambiente

Formentera licita el balizamiento de sus playas para la próxima temporada

El contrato asciende a 177.724,6 euros, sin IVA, e incluye la instalación, el mantenimiento y la protección del fondo marino

Imagen del pasado verano de Cala Saona, una de las playas donde se instala el balizado

Imagen del pasado verano de Cala Saona, una de las playas donde se instala el balizado / Pilar Martínez

Pilar Martínez

Pilar Martínez

Formentera

El Consell de Formentera ha sacado a licitación el contrato para el suministro, instalación, mantenimiento, retirada, limpieza y almacenamiento del material de balizamiento de las playas de la isla de cara a la temporada 2026. El objetivo es garantizar la seguridad de los bañistas y ordenar el tráfico marítimo recreativo en el litoral formenterense.

El presupuesto base de licitación asciende a 177.724,6 euros, sin IVA. El contrato contempla todas las actuaciones necesarias para asegurar el correcto funcionamiento del sistema de balizamiento durante la temporada, desde la colocación inicial de boyas y anclajes hasta el mantenimiento periódico, la reposición de elementos deteriorados y la retirada y almacenamiento del material una vez finalizado el periodo de uso.

Además, el pliego incluye medidas específicas de protección del fondo marino. En caso de que sea necesario modificar puntos de anclaje, se prevén controles arqueológicos subacuáticos con el fin de preservar tanto el patrimonio natural como el cultural de la isla.

Las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas hasta el 3 de marzo de 2026 a las 19 horas, conforme a los plazos establecidos en la convocatoria pública.

Noticias relacionadas y más

Con esta actuación, el Consell continúa planificando con antelación los servicios esenciales de la temporada turística, bajo criterios de seguridad, ordenación y gestión responsable del litoral de Formentera.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents