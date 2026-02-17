Formentera licita el balizamiento de sus playas para la próxima temporada

El Consell de Formentera ha sacado a licitación el contrato para el suministro, instalación, mantenimiento, retirada, limpieza y almacenamiento del material de balizamiento de las playas de la isla de cara a la temporada 2026. El objetivo es garantizar la seguridad de los bañistas y ordenar el tráfico marítimo recreativo en el litoral formenterense.

El presupuesto base de licitación asciende a 177.724,6 euros, sin IVA. El contrato contempla todas las actuaciones necesarias para asegurar el correcto funcionamiento del sistema de balizamiento durante la temporada, desde la colocación inicial de boyas y anclajes hasta el mantenimiento periódico, la reposición de elementos deteriorados y la retirada y almacenamiento del material una vez finalizado el periodo de uso.

Además, el pliego incluye medidas específicas de protección del fondo marino. En caso de que sea necesario modificar puntos de anclaje, se prevén controles arqueológicos subacuáticos con el fin de preservar tanto el patrimonio natural como el cultural de la isla.

Las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas hasta el 3 de marzo de 2026 a las 19 horas, conforme a los plazos establecidos en la convocatoria pública.

Con esta actuación, el Consell continúa planificando con antelación los servicios esenciales de la temporada turística, bajo criterios de seguridad, ordenación y gestión responsable del litoral de Formentera.