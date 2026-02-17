Formentera.eco: repetir como en 2025 o regular según el distintivo ambiental

La consellera de Movilidad del Consell Insular, Verónica Castelló, presentó este martes a las asociaciones que integran el Consell d’Entitats las dos opciones entre las cuales debe salir la propuesta final que determine la forma de aplicar la próxima temporada el programa medioambiental de regulación de la circulación en la pitiusa del sur, Formentera.eco.

La alternativa A repite la propuesta que resultó ganadora en la votación celebrada el pasado mes de enero y que plantea instaurar un sistema de cuotas basado en la etiqueta medioambiental del vehículo, al tiempo que reserva un total de 800 permisos para trabajadores no residentes y permite mil turismos de visitantes diarios como máximo. La opción B propone mantener las mismas condiciones que tuvo el programa en la temporada estival de 2025 y «consolidar el actual escenario antes de introducir nuevas reducciones».

Tope de vehículos

En la primera alternativa, el tope total de vehículos sería de 10.355 y en la segunda, de 10.287, una cifra ligeramente inferior que podría decantar el voto de las entidades de la isla que ya mostraron su desacuerdo con las dos primeras propuestas formuladas por el equipo de gobierno de Sa Unió en enero, que no contemplaban ninguna reducción en el número de coches y motos de visitantes que podrán acceder y circular cada día por Formentera.

Castelló explicó al inicio de la asamblea que la nueva opción responde a «conclusiones técnicas» y al análisis de las aportaciones recogidas durante el periodo de participación ciudadana que se abrió tras el fracaso de la primera votación en el Consell d’Entitats y a lo largo de las dos sesiones de la mesa sectorial de movilidad que se celebraron la pasada semana.

A estas reuniones acudieron ocho de las doce asociaciones invitadas, una selección que ha levantado críticas entre el resto de entidades de la isla, pues consideran que, a pesar de no estar relacionadas directamente con la cuestión, sí que deberían haber estado presentes porque, como explicó Manolo Oya, de la Asociación cultural Trampolí Mecànic, «Formentera.eco no es solo un proyecto vinculado a la movilidad, sino que también es una herramienta para la defensa del territorio y de los habitantes de Formentera».

La consellera de Movilidad, Verónica Castelló, durante el Consell d'Entitas celebrado este martes / CIF

Otras organizaciones, como la sección local del GOB y de la Obra Cultural Balear (OCB), también manifestaron este martes su desacuerdo con el proceso participativo seguido para llegar a estas dos opciones, incidiendo en el elevado número de entidades empresariales, como las navieras, la Pimef, los hoteleros o las empresas de alquiler de vehículos, que sí fueron invitadas a participar en la mesa sectorial en detrimento de asociaciones de otro tipo, como las culturales o las deportivas.

Al inicio de la asamblea, la responsable del área de Movilidad presentó un resumen de las 16 propuestas que las diferentes entidades hicieron llegar al Consell Insular a través del registro, así como las conclusiones de los estudios técnicos realizados para conocer los niveles de servicio de la red viaria desde 2018 hasta 2025, teniendo en cuenta también el porcentaje real de reducción del techo de vehículos entre 2019 y 2025 para cada categoría.

Según Castelló, «los datos constatan una disminución global del techo regulado del 17,4%, que supera el compromiso inicial de reducción del 16% en cuatro años».

En cuanto a las sugerencias de la sociedad formenterense, desde el Consell destacaron algunas, como la necesidad de llevar a cabo mejoras operativas en la gestión y el control del proyecto para evitar casos como los retrasos de hasta cinco días para confirmar una reserva. También se mostró la propuesta de la Fundació Baleària, que pide una enmienda a la totalidad del modelo actual y solicita sustituir la segmentación actual por un sistema de cuota única para todas las categorías.

Asociaciones

Desde la Asociación de vecinos de la isla de Formentera (Avif), su presidenta Verónica López comentó antes de la reunión que desde su entidad siempre se ha apostado por la reducción del número de vehículos, así que es probable que se decanten por la opción que plantea mantener el programa con las mismas condiciones que en 2025. Al mismo tiempo, confían en que las reuniones de la mesa sectorial continúen y se trabaje con el objetivo de seguir con ese recorte mientras que se mejore todo lo relacionado con el transporte público.

Un momento de la asamblea celebrada en la sala de plenos de Sant Francesc / CIF

Por parte del GOB, Daisee Aguilera manifestó la «preocupación» del grupo ecologista por el proyecto Formentera.eco, reclamando «que se centre en el control y en la inversión en medidas medioambientales que protejan a la isla».

El próximo viernes 20 de febrero se celebrará una segunda sesión del Consell d’Entitats donde los asistentes tendrán que elegir una de las dos opciones, que luego será trasladada al pleno ordinario de febrero para su aprobación si procede.