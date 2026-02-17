Críticas al PP por la abstención sobre el senador de Formentera: De "incoherente" a "pánico a Vox"

La abstención del Grupo parlamentario popular en el Congreso durante la votación que abre la puerta a una modificación de la Constitución Española que permita la elección de un senador propio para Formentera sigue protagonizando el enfrentamiento entre fuerzas políticas. En la sesión plenaria de hoy martes, tanto la socialista Pilar Costa como el diputado por Formentera, Llorenç Córdoba, han llevado el tema al pleno del Parlament con sendas preguntas dirigidas al conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa; y a la presidenta del Govern balear, Marga Prohens.

La primera en intervenir ha sido la diputada por el Grupo socialista, Pilar Costa, que fue una de las tres personas encargadas de defender ante el Congreso de los Diputados el pasado martes 10 la demanda histórica de que Formentera cuente con su propio senador. Costa, que ha recordado ante el plenario que esta petición está recogida en el punto número 20 del acuerdo de gobernabilidad que el ejecutivo balear firmó con Córdoba para garantizar la investidura de Prohens, ha preguntado al conseller de Economía por qué el PP "ha cambiado de opinión y ha traicionado al pueblo de Formentera".

"Tienen pánico a Vox"

El conseller balear, por su parte, ha reiterado que su partido "siempre ha estado a favor" de que la pitiusa del sur tenga su propio senador, insistiendo en su temor a que el PSOE aproveche la reforma de la Constitución para incluir otras "cosas". La socialista le ha recordado que tanto el PSOE como Sumar han presentado una petición para que la modificación constitucional se tramite por lectura única, un procedimiento que acorta los plazos y, en principio, no permite añadir cuestiones al margen de la que origina el trámite. Además, ha pedido al portavoz del Govern que "aquí y ahora" declare cuál será el voto final del Partido Popular llegado el momento, afirmando con rotundidad que "tienen pánico a Vox" y no se atreven a votar a favor, ya que los untraderechistas lo han hecho en contra.

Para terminar, Costa ha calificado de "cínico" el mensaje de la presidenta balear, Marga Prohens, felicitándose por el comienzo de la tramitación de la reforma constitucional a pesar de la abstención de su partido. "Rectifique, señora Prohens", ha exigido la socialista "si no, Formentera no se lo perdonará".

Antoni Costa, llegado su turno, ha preguntado directamente a Pilar Costa si, llegado el momento, el PSOE "introducirá otras cosas" dentro de la modificación. También, al igual que hizo Vox durante la votación de la pasada semana en el Congreso, ha sacado el tema de la migración, culpando a los socialistas de "permitir que Formentera se convierta en la puerta de entrada de la inmigración ilegal sin control ni recursos", algo que, a su parecer, sí supone una "traición" al pueblo formenterés.

Rectificación

Por su parte, el diputado por Formentera, Llorenç Córdoba, que también formó parte de la delegación que viajó a Madrid para defender la propuesta, ha preguntado directamente a Prohens si el Govern piensa rectificar políticamente la abstención del PP en el Congreso o si asumirá como propia esta decisión. Córdoba ha rechazado que la abstención se haya justificado como una posición de prudencia ante posibles enmiendas ajenas a la reforma, manifestando que "la prudencia se ejerce en el control de las enmiendas, no con la abstención en el primer paso" del proceso.

La presidenta del Govern ha insistido en que "cree y defiende" la reivindicación histórica del senador propio para Formentera, pero ha repetido el temor de los populares a que el Gobierno central aproveche para añadir otras modificaciones si se aprueba la reforma de la Constitución. Córdoba ha considerado que "condicionar el respaldo a esta respuesta a hipotéticos cambios ajenos no es un argumento suficiente porque se mezcla debates que no tienen nada que ver entre sí". "Sería más coherente bloquearlos como toca si llegan a aparecer esos cambios", ha reflexionado. "Lo que no es coherente es abstenerse en el primer paso y al mismo tiempo afirmar que se está a favor", ha concluido.