El congreso aprueba tramitar el senador por Formentera por la vía rápida

La Mesa del Congreso de los Diputados ha aprobado este martes la tramitación por el procedimiento de lectura única de la reforma constitucional que permitirá a Formentera contar con un representante propio en el Senado. La iniciativa había sido solicitada por el PSOE y Sumar Més.

La decisión ha contado con la unanimidad de los partidos representados en la Mesa, órgano que preside la socialista Francina Armengol. El respaldo conjunto abre la puerta a una tramitación más ágil de la reforma, al optar por el mecanismo de lectura única, reservado para iniciativas que concitan un amplio consenso parlamentario.

La diputada socialista en el Congreso, Milena Herrera, ha celebrado el acuerdo y ha subrayado especialmente el voto favorable del Partido Popular, que la semana pasada se había abstenido en el inicio de la tramitación legislativa. "Estamos muy satisfechos, también porque el PP haya votado a favor y haya comenzado a rectificar", ha señalado Herrera, quien ha destacado que este cambio de posición permitirá acelerar el proceso para que la menor de las Pitiusas pueda contar con senador propio en las próximas elecciones generales.

Una reivindicación histórica

La reforma busca corregir una situación singular en el mapa institucional español. Actualmente, Formentera no dispone de representación directa en el Senado, a diferencia de otras islas del archipiélago balear. Con esta modificación constitucional, la isla obtendría un senador propio, reforzando su voz en la Cámara Alta y equiparándose a otros territorios insulares.

El procedimiento de lectura única permitirá concentrar el debate y la votación en una sola sesión plenaria, reduciendo los plazos habituales de tramitación. Si el calendario se cumple, la reforma podría estar aprobada a tiempo para que Formentera elija a su representante en las próximas elecciones generales.