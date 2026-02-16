La Residencia de mayores de Formentera vuelve a cambiar de directora

El Consell de Formentera ha anunciado que ha nombrado a María Victoria Cegarra Gutiérrez nueva directora de la Residencia de mayores es Brolls y el Centro de Día, con efectos desde este mismo lunes, en un movimiento que busca "consolidar la estabilidad en la gestión de uno de los servicios sociosanitarios más sensibles de la isla". Se trata de la cuarta persona al frente de estas infraestructuras en poco más de un año, un periodo de tiempo marcado por los conflictos entre la dirección y parte de la plantilla de auxiliares sociosanitarias, que han denunciado en numerosas ocasiones su situación laboral y el deterioro de la asistencia a los usuarios.

Recientemente, se anunció que se había llegado a un acuerdo entre trabajadoras y directiva que parece haber puesto punto y final a la crisis originada en noviembre de 2024 por un cambio en los turnos de trabajo, entre otras cuestiones organizativas.

La nueva directora es diplomada en Trabajo Social y cuenta con un máster en Gestión y Dirección Innovadora de los Recursos Humanos. Desde 2022 ha ejercido como responsable de Ibiza Nurse Service, donde ha desarrollado funciones de dirección y administración, incluyendo la gestión de personal, definición de procesos de selección y formación, resolución de conflictos laborales y preparación de licitaciones públicas.

Trayectoria profesional

Su trayectoria profesional, que supera las dos décadas, está especialmente vinculada a la gestión de equipos y la consultoría de recursos humanos, con experiencia en procesos de selección, formación y desarrollo de profesionales en sectores como el Horeca y la distribución. Asimismo, ha trabajado en asesoramiento en políticas laborales e implementación de sistemas organizativos.

El Consell Insular subraya que este perfil" aporta experiencia en dirección, organización y liderazgo", elementos que considera clave para la gestión de un equipamiento estratégico dentro de las políticas sociales de la isla.

El relevo se produce después de que la anterior directora, Amada Marcos, haya dejado el cargo tras aceptar una nueva oportunidad profesional en su lugar de residencia, circunstancia que ha motivado su salida de Formentera. Desde la institución insular se ha querido reconocer públicamente la labor desarrollada durante su etapa al frente del centro, destacando su dedicación y compromiso en la gestión diaria del servicio. Marcos fue la sustituta de Imad El Bouchaibi Daali, que había llegado para sustituir a Carla Tur, pero permaneció en su cargo poco más de mes y medio antes de presentar su dimisión.