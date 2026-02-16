El PSIB-PSOE exige al PP que aclare su voto sobre el senador de Formentera tras su abstención en el Congreso de los Diputados

La posibilidad de que se reforme el artículo 69.3 de la Constitución Española en un futuro muy próximo para permitir que Formentera cuente con un senador propio en la Cámara Alta sigue suscitando polémica después de que en el PP se abstuviera en la votación para permitir esa modificación el pasado martes 10 de febrero en el Congreso de los Diputados. En una rueda de prensa previa al pleno del Parlament celebrado este lunes, el PSIB-PSOE ha reclamado al PP que aclare su voto, mientras que los populares han reafirmado sus dudas respecto a que los socialistas tengan "segundas intenciones" y aprovechen la reforma para introducir más modificaciones en temas no relacionados.

En este sentido, el portavoz socialista en el Parlament, Iago Negueruela, ha recordado que PSOE y Sumar han pedido que la reforma se tramite en lectura única, un trámite legislativo que impediría que se añadan más cambios. Según Negueruela, los populares de Balears "buscan excusas para no querer decir si finalmente el PP de Madrid aceptará reformar la Constitución".

Así, ha exigido al PP que vote a favor de la reforma constitucional, destacando que es positivo que Balears gane un senador, en este caso por Formentera, ya que el archipiélago está "infrarrepresentado".

José Vicente Marí Bosó, del Grupo Popular, durante su intervención en el Congreso el pasado martes / PP

Asimismo, el socialista ha relacionado esta cuestión con la manera de actuar de la presidenta del Govern, Marga Prohens, en otros temas, entre ellos la subida del Impuesto de Turismo Sostenible (ITS), cuya votación en el Pacto por la Sostenibilidad quedó aplazada para debatir la finalidad de los fondos. En esta línea, ha sostenido que el Govern ha modificado en dos ocasiones durante esta legislatura las finalidades de este impuesto sin pasar por la Mesa del Pacto por la Sostenibilidad.

"El PP ha modificado las finalidades del impuesto cuando ha querido, como ha querido, por decreto ley, con Vox. Eso sí, ahora que está en la mesa hace que un experto diga las finalidades del impuesto", ha criticado Nogueruela.

El PP ve segundas intenciones

En una nota de prensa posterior, el portavoz del PP en el Parlament, Sebastià Sagreras, ha denunciado que Negueruela "miente deliberadamente" al afirmar que el procedimiento de lectura única en el Congreso impide la presentación de enmiendas en la reforma constitucional relativa a la representación de Formentera. En este sentido, Sagreras ha sido contundente: “Negueruela falta a la verdad. Es rotundamente falso que la lectura única no permita enmiendas, únicamente reduce plazos, pero en ningún caso impide que se presenten enmiendas, tanto de totalidad como parciales”. “Lo grave no es solo que lo diga, sino que lo hace sabiendo que no es cierto”, ha añadido Sagreras, quien ha recordado que la secretaria general del PSIB ostenta la presidencia del Congreso, por lo que “saben perfectamente cómo funciona el procedimiento parlamentario”.

Imagen de archivo de una intervención ante el Parlament de Iago Negueruela / B.RAMON / DMA

Para el PP Balears, las declaraciones del portavoz socialista no son un error, sino una estrategia: “Negueruela miente deliberadamente para intentar desacreditar la posición prudente y responsable del Partido Popular”, ha señalado Sagreras. El político ha puesto el foco en el precedente de la reforma del artículo 49 de la Constitución, relativo a discapacidad, cuando, según ha recordado, se intentó aprovechar esa modificación para introducir cuestiones como la eliminación del artículo 155 o limitar la inviolabilidad del Rey. El portavoz popular ha añadido que en otras ocasiones se ha podido ver como el PSOE "intenta utilizar una reforma concreta para abrir otros debates constitucionales". "Nuestra abstención es una garantía para que esta reivindicación justa no se convierta en una puerta trasera a cambios que nada tienen que ver con su finalidad”, ha concluido