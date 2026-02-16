Formentera celebra el Dia de Balears 2026 con música, tradición y cultura

El Consell de Formentera ha organizado un programa de actos para conmemorar el Dia de las Illes Balears 2026, que se celebra el 1 de marzo, con propuestas culturales e institucionales abiertas a toda la ciudadanía.

Las actividades comenzarán el viernes 27 de febrero con el concierto del grupo Donallop, un proyecto de pop electrónico liderado por la compositora, productora y cantante mallorquí Joana Pola. La cita es a las 20.30 horas en la Sala de Cultura (Cinema) de Sant Frances y la entrada será libre.

El domingo 1 de marzo, Dia de las Illes Balears, la jornada se iniciará con la misa a las 12 horas en la iglesia de Sant Francesc. A continuación, a las 13 horas, tendrá lugar el acto institucional en la plaza de la Constitución de la misma localidad, que contará con la actuación de las colles de ball de Formentera Es Xacoters y Es Pastorells y con la participación de la ibicenca Colla d’Aubarca, de Sant Mateu.

Este año, además, se conmemora el 50 aniversario de Es Pastorells. Con motivo de esta efeméride, a las 14 horas se celebrará una torrada popular y una xacota con acompañamiento musical en la carpa instalada en el Jardí de ses Eres, organizada por la propia colla.

La programación continuará esa misma tarde con teatro. A las 19 horas, la Sala de Cultura acogerá la representación de 'Un viatge regalat', a cargo del Grup de Teatre Es Cubells, también con entrada libre.

Los actos se prolongarán hasta el jueves 5 de marzo, con el cuentacuentos 'El Reino de la Alegría', a cargo de Susana Paz, creadora de la compañía de teatro infantil Sonrisas Mágicas, a las 17.30 horas en el Punto de Lectura de Sant Ferran.

Finalmente, el viernes 6 de marzo, la Biblioteca Marià Villangómez acogerá a las 19.30 horas la presentación del libro 'La bella Formentera', a cargo del autor Hugo Capellà i Miternique.

El Consell Insular invita a toda la población a participar en estos actos, que combinan tradición, cultura y convivencia para celebrar una jornada que pone en valor la identidad y el patrimonio de las Illes Balears.