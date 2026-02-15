Alerta naranja, Bad Bunny y muchas moscas en el Carnaval de Formentera

La creatividad, la capacidad de crítica y las ganas de divertirse se juntaron este domingo en Sant Ferran de ses Roques, en una soleada jornada de Carnaval que el frío viento no consiguió deslucir. Desde las diez de la mañana y hasta bien entrada la tarde, la pequeña localidad formenterense se convirtió en el epicentro de la vida social de la isla, el lugar donde había que estar, disfrazado o no.

'Emisario de mierda' ganó el primer premio al disfraz individual de adulto / P.M.V.

La cita era en el Espacio Cultural, la antigua escuela de Sant Ferran, donde los participantes en el concurso de disfraces debían inscribirse antes de comenzar el desfile. En la modalidad individual lo hicieron cinco adultos y seis niños y por parejas fueron siete los equipos competidores. En la categoría de familias, la cosa estuvo más reñida, con una docena de contendientes. En la categoría de grupo de entre tres y diez personas fueron nueve participantes y como comparsas se apuntaron otras cinco. Finalmente, compitieron por los primeros premios tres espectaculares carrozas.

Aunque no faltaron los tradicionales super héroes y las princesas de todos los cuentos, en esta edición la actualidad, la crítica y la reivindicación social, medioambiental y política, sobre todo a nivel nacional e internacional, se hizo muy presente. Como dato curioso, varios integrantes de la Rúa coincidieron en utilizar las moscas y diferentes tipos de excrementos para hacer visible sus reivindicaciones.

La batukada Bloco Colubraria mezcó música con reivindicación / P.M.V.

Así, el ganador de la categoría individual adulto ,‘Emisario de mierda’, empujaba una carretilla sobre la que había colocado un retrete dentro del cual pescaba lubinas o heces humanas, dependiendo de la suerte. Bordeaban la carretilla carteles criticando la situación del emisario de la Savina y asegurando que pescar cerca del puerto de Formentera es como pescar en un «urinario». ‘Antes era Ibasan, ahora se llama Abaqua, pero todo es la misma mierda’, sentenciaba otro de los carteles. El segundo premio de esta modalidad fue para un sabroso racimo de uvas. En cuanto al primer y segundo puesto de la categoría infantil individual, fueron para el personaje de manga Roronoa Zoro y para la más clásica Pipi Calzaslargas.

Donald Trump y sus agentes del ICE estuvieron en Sant Ferran / P.M.V.

Los integrantes del grupo de batukada Bloco Colubraria, que animaron con sus tambores el recorrido de la Rúa por las calles de Sant Ferran, también iban disfrazados de moscas, dirigidas por una enorme pila de excrementos adornada con imágenes de Donald Trump, Javier Milei y Santiago Abascal, entre otros personajes de la política.

Trump, con una bolsa de Cheetos en la solapa, y varios individuos de su polémica agencia de inmigración ICE también pasearon por la localidad, deteniendo a cuanto alien se cruzaba en su camino.

Otra montaña de heces viajaba rodeada de moscas sobre una de las carrozas, con un gran letrero donde se leía en grande ‘Esto huele mal’ y, ya en letras más pequeñas, un listado de las cosas hediondas: sanidad, ICE, pensiones, violencia, seguridad, política... Este grupo se llevó el tercer premio en la categoría de carrozas, donde resultó ganadora la elaborada propuesta ‘Supervivientes del último paraíso del Mediterráneo’, una denuncia medioambiental y una llamada de atención por el mal estado del mar que rodea a Formentera.

Los 'Supervivientes del último paraíso del Mediterráneo' reclamaron atención para el mal estado del mar / P.M.V.

El segundo premio en la categoría de carrozas fue para ‘Los sin órbita’, un espectacular escenario futurista que llenó de color plata y pompas de jabón el recorrido.

Como parejas ganaron Bad Bunny y Lady Gaga, con sus vestidos imitando a los que llevaban los personajes originales durante su actuación en la Superbowl, y en la categoría infantil, dos risueños Mario Bross y su vehículo.

El primer premio de la modalidad de grupo fue para ‘Alerta naranja’, una de las ideas más originales de la jornada: unos periodistas aseguraban que ya no habría más borrascas sucesivas sobre Formentera, porque ya había una ‘residente’ que iba a permanecer en la isla para siempre. Iban acompañados por unas amenazantes nubes, una representación de la página web de cabecera de todos los pitiusos en los últimos tiempos (windguru.com) y un personaje alertando a la población de la situación de riesgo en la que se encontraba por fenómenos costeros y fuertes vientos.

El grupo 'Alerta Naranja' trató la actualidad con mucha creatividad / P.M.V.

El segundo premio de esta categoría fue para ‘Ses ensertidores’, tres señoronas en pijama y bata comentando la actualidad y viendo pasar la vida desde sus ventanas y balcones.

El CEIP El Pilar de la Mola ganó el primer premio en la categoría de comparsas, con su propuesta ‘80's Multicultural’, una mirada al pasado con especial atención a la diversidad social y cultural de esa década acompañada de escenografías musicales que pusieron a bailar al público que observaba el paso de la Rúa. El segundo premio fue para la comparsa ‘Más plumas, menos dramas’, con un montón de pavos reales con llamativos disfraces.

Comida y baile

Al finalizar el desfile, participantes y público regresaron al Espacio Cultural, donde las familias de sexto de Primaria del colegio Sant Ferran de ses Roques habían preparado un multitudinario asado. La música de Padjesa y DJ Javi Box animó el ambiente y el baile de disfraces presentado un año más por la periodista Marta Vázquez en un divertido evento que contó con una elevada asistencia. Todo el mundo parecía tener ganas de fiesta después de tanto temporal.