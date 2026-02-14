Una pelea entre menores acaba con varios heridos leves y actos vandálicos en Formentera

Una trifulca entre menores se saldó este viernes sobre las 19.30 horas con varios heridos leves y actos vandálicos en Formentera. El Consell de Formentera ha informado que durante la jornada del viernes se produjeron diversos altercados en distintos escenarios. En concreto, en el Casal de Joves se registró un enfrentamiento entre dos grupos de menores, que ya venía de horas antes, y que requirió la intervención de las fuerzas de seguridad.

El Consell subraya que "hasta el momento no se ha constatado la presencia de ningún arma blanca en ninguno de los incidentes". Como consecuencia de los enfrentamientos, "varios menores fueron atendidos en el hospital por heridas de carácter leve, sin que se hayan producido lesiones de gravedad". Una ambulancia atendió a tres personas en el lugar y no trasladó a nadie, pero algunos menores fueron al hospital por sus propios medios, según ha podido saber es Diari.

Según testigos presenciales, entre los participantes en la reyerta había un grupo de algo más de una docena de menores migrantes que llegaron a la isla sin el acompañamiento de tutores o familiares, por lo que están bajo la tutela del Consell. Según la misma fuente, este grupo se comportó de manera agresiva e incluso un monitor resultó herido.

Posteriormente, durante la noche, la situación derivó en un acto vandálico contra el centro de menores, registrándose el lanzamiento de piedras contra las instalaciones, detalla la institución insular. Ante estos hechos, el responsable del Casal de Joves ha presentado denuncia formal en el día de hoy para dejar constancia de los incidentes ante las autoridades competentes.

El presidente del Consell de Formentera, Óscar Portas, ha mantenido contacto permanente durante toda la mañana con Guardia Civil, Policía Local y los técnicos responsables, con el objetivo de evaluar la situación y coordinar las actuaciones necesarias ante la gravedad de los hechos.

"No se debe alimentar ni el odio ni la crispación"

Dado que los incidentes afectan a menores, el Consell ha hecho "un llamamiento a la responsabilidad, la prudencia y el respeto, recordando que es imprescindible evitar discursos que puedan generar tensión social, estigmatización o confrontación entre colectivos". En este sentido, ha añadido que "no se debe alimentar ni el odio ni la crispación".

Asimismo, ha informado de que "durante la próxima semana se continuará trabajando en el refuerzo de las medidas de control, seguimiento y coordinación con los cuerpos de seguridad, con el objetivo de prevenir la repetición de situaciones similares".

Mientras se investigan los hechos, el Consell ha asegurado que "se han activado medidas preventivas excepcionales, reforzando los dispositivos de vigilancia y seguimiento en las instalaciones tuteladas". De manera complementaria, Guardia Civil y Policía Local reforzarán la vigilancia tanto en los espacios frecuentados por los menores como en el propio centro.

El Consell ha señalado que "sigue de manera directa la situación de los menores que resultaron heridos y reconoce la lógica preocupación de las familias y de la ciudadanía" y ha concluido que "actuará con toda la contundencia necesaria para garantizar la protección de todos los menores, la convivencia y la seguridad".