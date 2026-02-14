Los partidos progresistas de Formentera exigen al PP que rectifique y apoye al senador único para la isla

El consenso político en torno a la histórica reivindicación de Formentera de contar con un senador propio no está ahora garantizado. Representantes de todas las formaciones progresistas de la isla (Gent per Formentera, PSOE, Sumar, Esquerra Unida, Ara y Podem) comparecieron este sábado unidas en la isla para exigir al Partido Popular que abandone su posición de abstención y apoye la reforma de la Constitución que otorgaría a la isla su propia representación en la Cámara Alta.

La polémica al respecto de este asunto estalló tras la votación del pasado martes en el Congreso de los Diputados de la toma en consideración de esta reforma constitucional, donde los diputados del PP se desmarcaron del consenso mantenido durante dos décadas al abstenerse en la tramitación de la reforma. Esta decisión ha sido recibida en la isla como un portazo a una demanda que busca equiparar a Formentera con el resto de territorios insulares de España. Vox fue por otra parte el único partido que votó en contra.

"Ciudadanos de segunda"

La futura senadora y suplente de la candidatura conjunta de Ibiza-Formentera, Neus Massanet, fue tajante durante la rueda de prensa de este sábado: "Formentera es la única isla del Estado sin representación propia. Esta situación nos convierte en ciudadanos de segunda". Massanet instó al PP a "corregir su error" y unirse a una propuesta que cuenta con el aval de las instituciones baleares.

Imagen de la rueda de prensa de todas las formaciones progresistas de Formentera. / Eivissa i Formentera al Senat

En la misma línea, la expresidenta del Consell de Formentera, Alejandra Ferrer, tildó de "vergüenza" la postura de los populares. Según Ferrer, el PP local (integrado en Sa Unió) ha dado prioridad a la disciplina de partido nacional sobre los intereses de la isla, rompiendo así promesas electorales mantenidas durante años.

Acusaciones de mentiras y "traición"

El tono más duro lo empleó el secretario general del PSOE de Formentera, Rafa Ramírez, quien calificó la maniobra del PP como una "traición inédita". Ramírez desmintió los argumentos de la formación conservadora, que justificó su abstención alegando la necesidad de tratar otros temas pendientes en la Comisión Constitucional. "No hay ningún tema pendiente. Nos han mentido", sentenció el líder socialista.

La reforma de la Constitución requiere una mayoría cualificada (tres quintos) tanto en el Congreso como en el Senado. Al tratarse de una reforma que afecta a la estructura de representación, el apoyo del Partido Popular es indispensable para que la iniciativa prospere.

Si los populares mantienen su abstención en la votación definitiva, la oportunidad de que Formentera abandone su actual dependencia de la circunscripción compartida con Ibiza para tener voz propia en Madrid decaerá, prolongando un agravio que ya dura cuatro décadas.