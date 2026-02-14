Críticas al proceso para definir el Formentera.eco 2026 por la "selección" de entidades invitadas a participar

Varias entidades de Formentera han expresado su malestar por la "selección" llevada a cabo por el Consell Insular a la hora de conformar el listado de convocados a participar en la mesa sectorial de movilidad, que se ha reunido en dos ocasiones durante la semana que ahora acaba para decidir cómo funcionará el programa Formentera.eco la próxima temporada estival.

Entre los invitados figuran cuatro asociaciones vecinales (Avif, Es Ca Marí, el Pilar de la Mola y La Savina); la Asociación de bares, restaurante y ocio de Nocturno (Abro); la Agrupación empresarial de alquiler de vehículos con y sin conductor de Balears (Aevab); Comerciantes de Formentera; Hoteleros de Formentera; la Asociación sindical de taxistas; la Asociación empresarial comercializadora de estancias turísticas, y la patronal Pimef.

Encuesta ciudadana ed la OCB

Desde la Obra Cultural Balear (OCB) en Formentera, consideran que en las mencionadas reuniones "se ha dado más voz a entidades empresariales, cuando las carreteras son de todos las que las transitan y todos tienen derecho a voz y voto". Esta asociación, que organizó una encuesta ciudadana "para integrar el máximo de perspectivas", no fue invitada a la mesa sectorial con el argumento de que se trata de una entidad de carácter cultural, una razón que, para la OCB, indica "lo poco que se sabe" de ella, "ya que se trabaja en ámbitos no solo de la cultura, sino también de la lengua y el territorio".

Por su parte, desde la asociación cultural Trampolín mecánico, que tampoco fue convocada, califican la situación como "una manipulación de manual", al considerar que existe en el equipo de gobierno del Consell "una afinidad con un modelo de crecimiento de Formentera reivindicado por una parte del sector empresarial". Esta sería "una manera lícita de entender las cosas", afirma su portavoz, Manolo Oya, "pero lo que no es lícito -añade- es que se sentencie a otra parte de la población que no comparte esa visión".

Desde Gent per Formentera (GxF), que ideó y puso en marcha el proyecto de regulación, aseguran que Sa Unió "no está realizando una gestión adecuada del Formentera.eco", ya que, "hasta el momento no ha habido un proceso participativo real en el marco del Consell d’Entitats, pues los temas principales, como es el techo de vehículos, el periodo de aplicación y la tasa, no se han podido debatir.

Esta formación política ha manifestado al Consell su "preocupación" por la ausencia de "numerosas entidades", especialmente grave en el caso de "las organizaciones que dedicaron su tiempo a presentar aportaciones durante el proceso de audiencia pública y que ahora no han podido participar en el debate".