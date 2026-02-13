UGT se impone en las elecciones sindicales del Consell de Formentera y liderará la representación de la plantilla

La Unión General de Trabajadoras y Trabajadores (UGT) ha obtenido una victoria clara en las elecciones sindicales celebradas en el Consell de Formentera, para situarse como la organización con mayor representación en el conjunto de la institución. El resultado consolida el crecimiento sostenido del sindicato y refleja, según la organización, "la confianza" mayoritaria de la plantilla en el trabajo desarrollado durante los últimos años, basado en la negociación constante y la defensa firme de los derechos laborales.

Los resultados finales sitúan a UGT como primera fuerza sindical con 13 delegados, frente a los nueve obtenidos en 2021. CCOO pasa de 12 a cuatro delegados, mientras que CSIF logra cinco representantes y USO, que contaba con un delegado en el anterior mandato, queda sin representación. Con este avance, UGT incrementa en cuatro delegados su presencia respecto a los anteriores comicios y consolida un liderazgo claro en la representación sindical del Consell de Formentera, según considera el sindicato en una nota de prensa enviada a los medios.

Desde el sindicato interpretan este respaldo como "un mandato reforzado para continuar avanzando en la mejora de las condiciones laborales de la plantilla". La organización anuncia que seguirá impulsando medidas orientadas a reforzar la estabilidad, la conciliación y la calidad del empleo público en la institución insular, manteniendo una línea de trabajo "basada en la negociación y la consecución de resultados tangibles".

Plus de insularidad

En el ámbito salarial, UGT sitúa como prioridad inmediata la actualización y consolidación del plus de insularidad, con el objetivo de "garantizar una compensación adecuada al sobrecoste que supone residir y trabajar en Formentera". El sindicato considera este complemento un elemento central en la negociación colectiva de la nueva etapa.

UGT subraya que el resultado electoral no supone un punto final, sino "el inicio de una fase de mayor presencia sindical, más diálogo y más avances en derechos". La organización agradece la confianza depositada por las trabajadoras y trabajadores del Consell y reafirma su compromiso de "continuar trabajando con constancia, seriedad y rigor en todas las mesas de negociación para lograr más derechos, mejores condiciones y una Administración pública moderna, justa y digna para toda su plantilla".