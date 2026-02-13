Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Turismo

Formentera tendrá por fin inspector de Turismo la próxima semana tras un primer intento fallido

El Consell culmina el segundo proceso de selección después del fracaso de la primera convocatoria en abril de 2025

Turistas en Sant Francesc

Turistas en Sant Francesc / Carmelo Convalia

Pilar Martínez

Pilar Martínez

El Consell de Formentera ultima el nombramiento de un inspector de Turismo tras un proceso de selección que ha tenido que repetirse después de que la primera convocatoria lanzada en abril 2025 no resultara eficaz por la renuncia de los cinco seleccionados. La contratación definitiva se hará efectiva la próxima semana, según informan desde la institución insular.

Este es el segundo intento para crear una bolsa de inspectores de Turismo. El primero, iniciado a finales de abril pasado con la intención de contar con un profesional durante la temporada estival, no dio resultado. En aquella ocasión se presentaron 19 candidatos; 17 llegaron a la entrevista personal, de carácter eliminatorio, y cinco superaron esa fase. Sin embargo, a principios de agosto trascendió que todos ellos habían ido rechazando la oferta laboral conforme se les fue proponiendo, lo que dejó a Formentera sin inspector durante el verano, precisamente en un periodo de mayor presión sobre el mercado de la vivienda vacacional.

Noticias relacionadas y más

En esta segunda convocatoria, iniciada el 15 de septiembre de 2025, el interés inicial fue incluso mayor, con 21 solicitudes registradas. No obstante, tras la revisión de la documentación presentada, la lista quedó reducida a 16 aspirantes admitidos. De ellos, únicamente ocho accedieron a la fase de entrevista, celebrada el 27 de noviembre. Posteriormente, se procedió a la valoración de méritos, de la que resultó la lista de tres candidatos aptos.

