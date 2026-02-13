PSOE y Sumar piden que la reforma de la Constitución para conseguir un senador propio para Formentera se tramite por lectura única

El portavoz del PSIB-PSOE en Formentera, Rafa Ramírez, ha informado de que el partido al que representa y el Grupo Parlamentario Plurinacional Sumar han solicitado a la Mesa del Congreso de los Diputados la tramitación por lectura única de la reforma de la Constitución española que permitiría que Formentera tenga un senador propioen la Cámara Alta. Este procedimiento legislativo permite la tramitación directa de un proyecto o proposición de ley en un único debate ante el pleno del Congreso, sometiendo al texto a una sola votación.

De esta manera, "se acortan los plazos y se evita que se puedan introducir otros temas en la reforma propuesta", explica Ramírez. La posibilidad de que los partidos progresistas aprovechen la reforma de la Carta Magna para añadir otras modificaciones que nada tengan que ver con la elección de un senador propio para Formentera fue el argumento que el Partido Popular utilizó para defender su abstención en la votación que tuvo lugar el pasado martes en el Congreso para decidir si se tomaba en consideración el artículo 69.3 de la Constitución, una decisión que sorprendió a todos los grupos políticos, ya que los populares habían respaldado la propuesta anteriormente en el Parlament balear.

Con esta petición, "el PP se queda sin excusas y tendrá que posicionarse de una forma clara", desarrolla Ramírez. "No podrá esconderse en justificaciones de mal pagador", añade el socialista. Según el portavoz del PSIB-PSOE, "es el momento de que el PP de Formentera y Sa Unió se posicionen de una forma firme y exijan a Feijóo que priorice el derecho que tienen los ciudadanos de Formentera a contar con una representación plena frente a sus intereses partidistas".

La diputada socialista, Milena Herrera ha advertido de que "se le han acabado las excusas al PP, por lo que les pedimos que voten a favor de esta tramitación rápida y sin enmiendas y que no bloqueen que Formentera tenga sus derechos constitucionales conseguidos cuanto antes mejor".

Por su parte, el diputado de MÉS per Malloreca y MÉS per Menorca, Vicenç Vidal, ha incidido en que "de la mano de Gent per Formentera" se ha llevado a término una tarea de "convencer a las fuerzas de izquierda nacionalistas de la Cámara para que votaran a favor de esta iniciativa". "Sería incomprensible", considera, que el PP, "que conoce nuestra realidad insular, se mantenga en esta postura de traición al país".