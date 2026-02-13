Partidos políticos
Hugo Martínez presenta su candidatura para presidir la Junta Insular del PP de Formentera
El vicepresidente tercero del Consell y conseller de Deportes y Recursos Humanos formaliza su candidatura con el respaldo de expresidentes del partido y la intención de reforzar la estructura interna del PP insular
Hugo Martínez ha oficializado su candidatura para presidir la Junta Insular del Partido Popular de Formentera en el marco del proceso congresual abierto en la formación, según una nota de prensa del partido político adelantada por la emisora local Radio Illa. El aspirante ha asegurado que da este paso "con las ideas muy claras del rumbo que debe seguir el partido en nuestra isla" y con la voluntad de impulsar un nuevo proyecto político centrado en el progreso de Formentera.
Martínez ha señalado que su objetivo es iniciar una etapa marcada por el trabajo, la cohesión interna y la cercanía con la ciudadanía. En su planteamiento, el fortalecimiento de la estructura orgánica del partido será una de las prioridades, con la intención de consolidar un equipo "unido, preparado y comprometido" ante los retos económicos, sociales y territoriales que afronta la isla.
El candidato defiende que el Partido Popular debe reforzar su papel como referencia política en Formentera, apostando por una acción centrada en la gestión y en propuestas orientadas al desarrollo insular. En este sentido, ha insistido en la necesidad de consolidar un proyecto que permita "seguir aplicando una política real" enfocada en el crecimiento y la estabilidad de la isla.
Durante su anuncio, Martínez ha agradecido públicamente el respaldo recibido por parte de los últimos expresidentes del partido en Formentera, a quienes ha definido como figuras clave en la trayectoria política reciente de la isla. A su juicio, su experiencia y conocimiento institucional representan un apoyo relevante para afrontar esta nueva etapa "con responsabilidad y ambición".
La candidatura se formaliza dentro del proceso congresual del PP de Formentera, que culminará con la celebración del Congreso Insular, donde los afiliados elegirán a la nueva dirección que liderará la formación en los próximos años.
