Un incendio arrasa una garaje y daña una vivienda en Formentera

Los bomberos de Formentera realizaron este miércoles 11 de febrero y durante la madrugada del jueves dos intervenciones destacadas en distintos puntos de la isla, en una jornada condicionada por los fuertes vientos.

La actuación más relevante tuvo lugar a las 21.53 horas, cuando el 112 alertó de un posible incendio en la zona posterior al supermercado Aprop (Eroski), situado en la carretera entre Sant Ferran y es Pujols, a la altura del cruce de Punta Prima. Hasta el lugar se desplazaron un vehículo de intervención rápida y una autobomba ligera, con dos bomberos y un mando.

A su llegada, los efectivos localizaron una cochera completamente envuelta en llamas y, a unos diez metros, una vivienda unifamiliar también afectada por el fuego en gran parte de su estructura. Ante la magnitud del incendio, se solicitó refuerzo con dos bomberos más y una autobomba rural pesada para contener las llamas y evitar su propagación.

Agentes de los Bomberos de Formentera retirando un pino caído / CIF

El incendio se dio por extinguido a la 1.30 horas de la madrugada. En el dispositivo participaron también voluntarios de Protección Civil, agentes de la Policía Local y efectivos de la Guardia Civil, que asumirá la investigación para determinar las posibles causas del fuego.

Horas antes, a las 11.30 de la mañana, el 112 había recibido otro aviso por un árbol con riesgo de caída en el kilómetro 17 de la PM-820. Al llegar al lugar, los bomberos comprobaron que un pino había caído sobre el cableado telefónico, lo que complicaba las labores de retirada.

Para poder trabajar con seguridad fue necesario movilizar un camión grúa con cesta, ya que el cable tensor de la línea telefónica dificultaba las maniobras de tala. La intervención obligó a realizar cortes parciales y, en momentos puntuales, totales de la carretera durante aproximadamente dos horas.

El servicio finalizó a las 15.30 horas y contó también con la participación de una patrulla de la Guardia Civil y una agente de Medio Ambiente.

Desde el Consell Insular se ha reconocido la labor de los Bomberos de Formentera y del resto de cuerpos de emergencia intervinientes, al tiempo que se ha recordado la necesidad de extremar las precauciones ante episodios de fuerte viento en la isla