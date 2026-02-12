El Consell d’Entitats se reunirá la próxima semana para decidir el futuro de Formentera.eco

El Consell de Formentera ha celebrado este martes la segunda reunión de la sectorial de movilidad en el marco del proceso participativo abierto para definir el modelo de regulación de la entrada y circulación de vehículos del proyecto Formentera.eco.

En esta nueva sesión han participado las mismas entidades y asociaciones integrantes del Consell d’Entitats que asistieron a la primera convocatoria, junto con representantes de los partidos políticos con presencia en el pleno, de las navieras y de la Cámara de Comercio. El objetivo, según ha destacado la institución en un comunicado, es "mantener una visión amplia y transversal en el debate sobre el futuro del modelo".

Dos sesiones del Consell d'Entitats

Tras la celebración de las dos sectoriales, el siguiente paso será la convocatoria de dos sesiones del Consell d’Entitats la próxima semana. El martes 17 de febrero se presentará el trabajo desarrollado en las reuniones sectoriales y se trasladarán propuestas concretas para definir el nuevo modelo de regulación de entrada de vehículos a la isla. Desde el Consell se ha subrayado la valoración positiva realizada por los asistentes tanto de la metodología empleada como del consenso alcanzado en la elaboración de una nueva propuesta, que será sometida a consideración del órgano participativo.

La segunda sesión del Consell d’Entitats, prevista para el viernes 20 de febrero, estará destinada a la votación de las propuestas presentadas, con el objetivo de fijar la orientación definitiva del modelo que se aplicará durante el verano de 2026.

La vicepresidenta primera y consellera de Medio Ambiente y Movilidad, Verónica Castelló, ha señalado que el Consell continuará trabajando a través de las sectoriales de movilidad para seguir mejorando y adaptando el proyecto Formentera.eco a los retos futuros de la isla. En este sentido, ha destacado la importancia de mantener espacios estables de participación que permitan escuchar todas las sensibilidades y adoptar decisiones basadas en criterios técnicos y de consenso.