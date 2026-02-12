Llorenç Córdoba carga contra la abstención del PP en el Congreso sobre el senador propio para Formentera

El diputado por Formentera en el Parlament balear, Llorenç Córdoba Marí, ha expresado su “firme desacuerdo” y “decepción” por la abstención del Partido Popular en la votación final celebrada en el Congreso de los Diputados sobre la toma en consideración de la proposición de ley para reformar el artículo 69.3 de la Constitución y permitir que Formentera cuente con senador propio.

Córdoba ha recordado que durante el debate todos los grupos políticos, salvo Vox, coincidieron en que la actual situación constituye “una injusticia” y una “anomalía institucional”, ya que Formentera dispone de Consell Insular propio desde 2007, pero continúa sin representación directa en el Senado. Sin embargo, en la votación final Vox se posicionó en contra, el PP optó por la abstención y el resto de fuerzas progresistas votaron a favor, lo que permitió que la iniciativa superara este primer trámite y continúe su recorrido parlamentario.

“Lo grave no es solo la abstención: es el mensaje que se transmite. No se puede reconocer que existe una anomalía y, en el momento decisivo, apartarse. Formentera no puede quedar atrapada en cálculos tácticos ni en silencios oportunistas”, ha afirmado el también conseller no adscrito en el Consell de Formentera.

Una reforma “técnica y necesaria”

El diputado ha subrayado que la modificación planteada es una corrección “técnica, acotada y perfectamente defendible”, consistente en actualizar la referencia constitucional de “Ibiza-Formentera” a “Ibiza, Formentera”, con el fin de reconocer a cada isla de forma diferenciada en la representación senatorial.

Asimismo, ha advertido de que se trata de una reforma que requiere mayorías reforzadas, lo que obliga —ha dicho— a un compromiso “real y estable” de los dos grandes partidos estatales para garantizar su aprobación definitiva.

“Si de verdad creen, como se dijo en tribuna, que es una injusticia, lo coherente es sostenerlo en cada fase de la tramitación. Y si alguien teme enmiendas fuera de lugar, existen mecanismos parlamentarios para impedirlo. La abstención no era necesaria y solo añade ruido”, ha señalado.

Reproches al PP local y a Sa Unió

Córdoba también ha reclamado explicaciones al PP en Balears y en Formentera, así como al equipo de gobierno de Sa Unió en el Consell, al considerar que no puede existir un “doble discurso” entre Madrid y la isla.

“El PP local y Sa Unió deben aclarar su posición y comprometerse públicamente a impulsar esta reforma y a exigir un cambio de postura a su partido, no a mirar hacia otro lado”, ha manifestado.

Además, ha considerado “llamativo” que representantes del gobierno insular, presentes al inicio de la jornada en el Congreso, no estuvieran en el momento de la votación definitiva, y ha pedido explicaciones públicas al respecto. “Cuando se trata de una reivindicación histórica, toca estar y dar la cara”, ha añadido.

Seguimiento hasta su aprobación definitiva

El diputado ha anunciado que intensificará el seguimiento político e institucional de la iniciativa para garantizar que la reforma avance con agilidad y quede aprobada antes de las próximas elecciones generales.

Entre las acciones previstas, ha indicado que reorientará su próxima intervención en el Parlament para exigir que la presidenta del Govern, Marga Prohens, y el Ejecutivo autonómico se pronuncien “sin ambigüedades” sobre el senador propio para Formentera. También solicitará explicaciones en el Consell sobre la posición del PP local y de Sa Unió.

Asimismo, realizará un seguimiento detallado de cada fase parlamentaria en el Congreso —ponencia, comisión, pleno y posterior remisión al Senado— con el objetivo de evitar dilaciones.

“Llevamos dos décadas de trabajo institucional serio en Formentera, con representantes de etapas muy distintas. No voy a permitir que intereses de partido pongan en riesgo ese camino. Estaré encima hasta el final. Formentera no es moneda de cambio”, ha concluido.