PSOE y GxF cargan contra el PP por poner en riesgo el senador propio de Formentera

La toma en consideración en el Congreso de la reforma constitucional para que Formentera tenga un senador propio ha provocado una dura reacción del PSOE y de Gent per Formentera (GxF), que han centrado sus críticas en la abstención del Partido Popular durante la votación.

El secretario general de los socialistas de Formentera, Rafa Ramírez, ha calificado de "incomprensible" la posición del PP en la Cámara Baja, recordando que los populares habían respaldado previamente la iniciativa en el Parlament balear.

A su juicio, la creación de un senador propio responde a una reivindicación histórica vinculada a la igualdad real entre territorios, y no a una estrategia partidista. Ramírez ha anunciado además que pedirá al pleno del Consell Insular una valoración explícita sobre la abstención y ha sostenido que no disponer de representación directa en el Senado debilita la capacidad de influencia de la isla.

Cálculos partidistas

En la misma línea se ha expresado Gent per Formentera (GxF), que ha enmarcado la reforma en una demanda histórica y constante del pueblo de Formentera. La formación ha recordado que la reivindicación del senador propio está estrechamente ligada al desarrollo de la autonomía política desde la creación del Consell Insular en 2007 y ha subrayado que Formentera es la única isla del Estado con autonomía política sin representación directa en la Cámara Alta. GxF también ha advertido de que no existe justificación para frenar por cálculos partidistas una modificación que consideran una cuestión de justicia territorial.

La iniciativa, impulsada por el Parlament balear, salió adelante en el Congreso sin el apoyo de la derecha y la ultraderecha. El texto propone modificar el artículo 69.3 de la Constitución para que Formentera deje de compartir circunscripción con Ibiza y pueda elegir a su propio representante en el Senado.

"Vergüenza"

Por su parte, el consell no adscrito en el Consell de Formentera y diputado en el Parlament balear, Llorenç Córdoba, que junto a la socialista Pilar Costa y la popular Cristina Gil se encargó de defender la propuesta en el Congreso, ha asegurado a Diario de Ibiza que sintió "vergüenza" durante la votación a última hora del martes al constatar que "ni el presidente de la institución formenterense, Óscar Portas, ni los dos vicepresidentes que le acompañaron, Javi Serra y Hugo Martínez", estaban presentes en el momento más importante de la jornada. Además, Córdoba ha adelantado que intentará cambiar la pregunta que tenía previsto hacer el próximo martes a la presidenta del Govern balear Marga Prohens para inquirir sobre su posición tras la abstención del PP.

Aviso previo a Portas

En medio de la polémica, el presidente del Consell Insular, Óscar Portas ha explicado que, antes del pleno el PP balear se puso en contacto con él para trasladarle que la abstención respondía a una decisión de prudencia en el marco del debate estatal, y no a un desacuerdo con la reivindicación del senador propio.

Portas ha asegurado que el compromiso que le fue comunicado es que, si la tramitación continúa en los términos previstos y no se introducen cambios inesperados en la Constitución, el voto final del PP será favorable. "Si los dos grandes partidos del Estado, PSOE y PP, cumplen con la palabra dada, no debería haber ningún problema para que esta reforma prospere", ha trasladado el presidente insular, quien ha destacado además que la votación evidenció un amplio respaldo a la reivindicación histórica de Formentera y que solo una fuerza política se opuso frontalmente.

La reforma inicia ahora su tramitación parlamentaria y el desenlace dependerá, en buena medida, de que ese compromiso se materialice en las votaciones definitivas y permita que Formentera cuente finalmente con voz propia en la Cámara de representación territorial.