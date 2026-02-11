El Gobierno central reprocha al PP su abstención en la reforma constitucional para que Formentera tenga su propio senador

El delegado del Gobierno en Balears, Alfonso Rodríguez, ha criticado este miércoles la abstención del Partido Popular en la votación celebrada en el Congreso de los Diputados para iniciar la reforma de la Constitución que permitiría a Formentera contar con un senador propio.

La Cámara Baja dio luz verde el martes a la toma en consideración de la proposición de ley remitida desde el Parlament balear para modificar el artículo 69.3 de la Constitución Española, con el objetivo de desvincular a Formentera de la actual circunscripción conjunta que comparte con Ibiza en las elecciones al Senado.

La iniciativa salió adelante con 176 votos a favor -correspondientes al PSOE, Sumar, los partidos nacionalistas y parte del Grupo Mixto-, mientras que el PP optó por la abstención y Vox votó en contra.

En una rueda de prensa celebrada en Palma, Rodríguez expresó su preocupación por la posición de los populares. "Nos preocupa la reacción del PP de no apoyar la propuesta, que salió con la mayoría del Parlament", afirmó. El delegado consideró además que el sentido del voto del principal partido de la oposición "habrá sorprendido a la ciudadanía de Formentera" y señaló que el PP debería ofrecer explicaciones al respecto.

La reivindicación de un senador propio para la menor de las Pitiusas no es nueva. El Parlament balear ha intentado impulsar esta reforma constitucional en tres legislaturas anteriores, sin éxito en las Cortes Generales. El objetivo es reconocer la singularidad institucional de Formentera, que cuenta con Consell propio desde 2007, pero que en el ámbito estatal sigue integrada en la misma circunscripción senatorial que Ibiza.

Actualmente, ambas islas eligen conjuntamente a un único senador. En la presente legislatura, el escaño lo ocupa Juanjo Ferrer, elegido en las últimas elecciones generales dentro de una candidatura conjunta formada por PSOE, Sumar, EUIB y Ara Eivissa.

La tramitación de la reforma constitucional acaba de iniciar ahora su recorrido parlamentario en el Congreso, un proceso que, por su naturaleza, requerirá amplias mayorías y posteriores votaciones tanto en ambas cámaras como, en su caso, los trámites previstos en la propia Carta Magna.