Laboral

CSIF denuncia "coacciones" en las elecciones para elegir representantes sindicales en el Consell de Formentera

El sindicato, que aspira a tener representación en la institución por primera vez, pide un expediente informativo para determinar si se han producido "irregularidades" en el proceso, que finaliza este jueves

Sede del Consell de Formentera en Sant Francesc

Sede del Consell de Formentera en Sant Francesc / PM / DIB_EXTERNAS

Pilar Martínez

Pilar Martínez

Formentera

La Central sindical independiente y de funcionarios (Csif) presentó este lunes 9 de febrero ante el Consell de Formentera una denuncia en la se denuncian presuntas irregularidades durante el proceso electoral para elegir representantes sindicales en el seno de la institución, que termina este jueves 12 de febrero.

Según la Csif, "presuntamente", un representante sindical de una de las dos asociaciones de trabajadores con presencia en el Consell Insular (CCOO y UGT), "ha coaccionado a trabajadores de la institución para que no se presenten en las listas de otros sindicatos". Tras entrevistarse con algunos de esos empleados públicos, que habrían confirmado haber recibido presiones, el sindicato denunciante pidió el lunes una investigación por parte de la entidad insular para clarificar los hechos. Si tras la resolución de ese expediente informativo se comprueban los hechos, la Csif exigirá que se abra un expediente disciplinario, que podría derivar en la expulsión de su puesto como representante sindical del presunto autor.

En función de las acciones que tome el Consell de Formentera tras esta denuncia y de cómo se desarrollen las elecciones este jueves, desde la Csif aseguran que podrían "denunciar por otras vías" la existencia de una "presunta coacción de un representante sindical a trabajadores", un hecho que, insisten, está coartando "un derecho constitucional".

