Formentera podrá tener el senador propio que reclama desde hace más de dos décadas

El Congreso de los Diputados ha aprobado en la sesión plenaria celebrada este martes comenzar la tramitación de la reforma de la Constitución Española impulsada por el Parlament balear para modificar su artículo 69.3 de manera que Formentera pueda disponer de un senador propio, desvinculándose del que hasta ahora comparte con Ibiza. Tan solo el partido de ultraderecha VOX votó en contra de esta demanda histórica, que se materializa más de dos décadas después de la primera iniciativa en este sentido, con un discurso justificativo centrado en lo que su portavoz, Jorge Campos Asensi, ha definido como «la invasión inmigratoria descontrolada» y en el sueldo de los representantes políticos en el Consell Insular.

El debate comenzó con una exposición de razones por parte de los tres representantes del Parlament balear desplazados hasta Madrid para defender la propuesta: el diputado del Grupo Mixto, Llorenç Córdoba; la popular Cristina Gil; y la socialista Pilar Costa.

El primero en intervenir fue Córdoba, quien recordó los antecedentes de la petición, calificando de «anomalía institucional» la existencia de un Consell Insular desde 2007 sin senador propio. El diputado por Formentera en el Parlament basó su discurso en «hechos y fundamentos jurídicos», asegurando que la propuesta no persigue un trato de favor, sino que «se está pidiendo coherencia territorial y seguridad jurídica».

La segunda en participar en el debate fue Cristina Gil, del Grupo Popular, quien subrayó las singularidades de Formentera destacando su «madurez democrática y responsabilidad institucional». Gil hizo alusión al acuerdo del pleno del por entonces Ayuntamiento de Formentera en agosto de 2004, donde se manifestaba la voluntad de que la isla pudiera elegir un representante propio en el Senado, como circunscripción electoral independiente. Con la creación en 2007 del Consell Insular, «llegó la plenitud administrativa e institucional» para la pitiusa del sur. Ahora, solo falta que Formentera «pueda llevar a la Cámara Alta con voz propia su realidad» en lo que sería una muestra de «coherencia democrática» que implicaría ver reconocido en la Constitución «el autogobierno real de Formentera», concluyó la popular.

En cuanto a la socialista Pilar Costa, dedicó su participación en el debate a Isidor Torres, el primer senador formenterés que representó a las dos islas pitiusas en las Cortes. También agradeció su presencia a la delegación de Formentera presente en la sala, mencionando expresamente a Carmelo Convalia, periodista de Diario de Ibiza en la pitiusa del sur durante más de 30 años que ha seguido el desarrollo de esta demanda histórica desde sus orígenes.

La diputada en el Parlament balear, Pilar Costa / PSIB-PSOE

La socialista recordó que «a día de hoy, Formentera continúa siendo la única isla de todo el país, la única circunscripción electoral, sin representante propio en la Cámara Alta», y animó a los presentes a terminar con esa «anomalía institucional y política» votando a favor de la iniciativa.

Seguidamente, intervinieron los diferentes grupos parlamentarios con presencia en el Congreso, comenzando con el Grupo Mixto y con la intervención de Noemí Santana Perera. La diputada canaria garantizó su voto a favor, criticando el diseño actual del Senado, que no estaría cumpliendo «su función territorial» por su «escasa capacidad de influencia real».

«Una demanda justa»

Por parte del Grupo parlamentario vasco-PNV habló Mikel Legarda Uriarte, quien también avanzó su voto positivo tras repasar la cronografía que llevó a la constitución del Consell de Formentera como ente propio desligado al Consell de Ibiza.

Pagès i Massó, de Junts per Catalunya, llegado su turno, consideró la petición de Formentera «una demanda justa» y «una cuestión democrática muy básica».

Por el Grupo Republicano intervino Teresa Jordá, quien aludió a la «dignidad democrática, el reconocimiento nacional y la justicia territorial» para mostrar su apoyo a la demanda.

Vicenç Vidal Matas, del Grupo Plurinacional Sumar, tuvo unas palabras de agradecimiento para los políticos de Gent per Formentera, con varios representantes en la sala, «por su trabajo incansable por un modelo de isla diferente».

Llegado su turno, VOX rompió la unidad mostrada por las diferentes tendencias políticas, rechazando la demanda de la pitiusa del sur usando para justificar su voto en contra temas tan dispares como la intensificación de la migración irregular, que según ellos es el origen del supuesto aumento de inseguridad que sufre la isla. También aludieron los ultraderechistas a los cerca de 2.000 euros al año que, según ellos, pagan cada habitante de Formentera para sufragar los sueldos de los consellers. Además, que la Constitución Española incluya el topónimo 'Eivissa' en lugar «del español Ibiza» supone, a su entender, «otra puñalada más a la unidad nacional perpetrada por la izquierda».

Llorenç Córdoba durante su intervención en el Congreso de los Diputados / Congreso de los Diputados

"Anomalía democrática"

Desde el Grupo Socialista, Milena Herrera coincidió con Pilar Costa en señalar que, con la aprobación de esta reforma constitucional, se pone fin a la última «anomalía democrática que arrastra Formentera, y se hace con naturalidad, entendiendo que mejorar la representación de los territorios y pueblos es hacerlos partícipes de las decisiones que toman quienes hablan en su nombre».

Finalmente, el diputado por Balears y portavoz del Grupo Parlamentario Popular, José Vicente Marí Bosó, avisó a los demás grupos políticos de la importancia de centrar esta reforma constitucional en la voluntad de los ciudadanos de Formentera sin atender otros intereses, en alusión a «quienes no creen en la Constitución ni en la identidad política que como país compartimos». Marí recordó que el Partido Popular «siempre ha defendido la autonomía política y las reivindicaciones de Formentera».