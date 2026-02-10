Reducir, mantener o reformar: 16 propuestas marcan el primer debate sobre la entrada de vehículos en Formentera

El Consell de Formentera ha iniciado el debate participativo sobre el futuro modelo de regulación de la entrada de vehículos en la isla con la presentación de 16 propuestas en el marco del proyecto Formentera.eco, que se aplicará a partir de 2026. Entidades sociales, partidos políticos y representantes de distintos sectores económicos participan en este proceso para definir el sistema de cuotas de vehículos desde este año y hasta 2029.

La primera reunión de la sectorial de movilidad se celebró este martes, 10 de febrero, y forma parte del proceso de participación ciudadana impulsado por el Consell para decidir el futuro de la entrada y circulación de vehículos en la isla. Este órgano fue constituido en el pleno del Consell d’Entitats celebrado en febrero de 2024 y tiene como objetivo "promover el diálogo, la participación y la búsqueda de consensos en materia de movilidad".

En esta primera sesión participaron nueve entidades y asociaciones miembros del Consell d’Entitats con una relación directa con la movilidad en Formentera, entre ellas asociaciones vecinales. Además, asistieron como invitados representantes de los partidos políticos con presencia en el pleno del Consell, así como de las navieras y de la Cámara de Comercio, con el fin de "aportar una visión amplia y transversal al debate".

Dieciséis propuestas

En el marco del proceso participativo del proyecto Formentera.eco, el Consell explica que ha recibido un total de 16 propuestas presentadas por entidades sociales, culturales y vecinales, formaciones políticas y asociaciones empresariales. Estas aportaciones reflejan distintas visiones sobre la aplicación de la Ley 7/2019 de regulación de la entrada y circulación de vehículos en la isla.

Verónica Castelló presidió la reunión de este martes / CIF

De forma sintética, las propuestas se agrupan en tres grandes líneas: aquellas que defienden profundizar en la reducción progresiva del techo de vehículos ante la presión sobre el territorio; las que apuestan por consolidar las cuotas actuales al considerar que los objetivos iniciales ya se han alcanzado; y las que plantean una revisión estructural del sistema de cuotas vigente para la entrada de vehículos en Formentera.

Datos técnicos y debate abierto

El Consell detalla que durante la reunión, la vicepresidenta primera y consellera de Medio Ambiente y Movilidad, Verónica Castelló, presentó una exposición técnica basada en informes que analizan la evolución del tráfico y la capacidad viaria de la isla entre los años 2018 y 2025, así como la reducción progresiva del número de vehículos regulados durante este periodo.

Esta información sirvió para "contextualizar el debate y aportar datos objetivos al análisis de las propuestas presentadas". Tras la exposición técnica, se abrió un turno de palabra en el que las distintas asociaciones pudieron expresar sus puntos de vista y debatir sobre los diferentes planteamientos. El eje central del debate giró en torno a la cuota de entrada de vehículos y a los criterios que deberían guiar su regulación en los próximos años.

Reunión extraordinaria

Los miembros de la sectorial de movilidad acordaron que este órgano se reunirá dos veces al año, una por semestre, y fijaron una nueva reunión extraordinaria para este jueves, 12 de febrero. En este próximo encuentro, las entidades podrán presentar nuevas propuestas o matizar las existentes a partir del análisis de la documentación técnica y de las aportaciones recogidas durante el proceso participativo.

Desde el Consell de Formentera se destaca que el objetivo de estas sectoriales es, "avanzar hacia un consenso amplio sobre el modelo de regulación de la entrada de vehículos del proyecto Formentera.eco, con la intención de aplicarlo a partir del verano de 2026, garantizando el equilibrio entre sostenibilidad ambiental, cohesión social y actividad económica".