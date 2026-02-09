Los pescadores recreativos de Formentera defienden las reservas marinas y niegan que provoquen daños a la fauna

La Asociación de pescadores recreativos de Formentera ha querido manifestar mediante un comunicado enviado a la prensa su rechazo "claro y rotundo" a las recientes "acusaciones" vertidas por la entidad ecologista GOB Formentera, en las que afirman sentirse "señalados injustamente" como contrarios a las reservas marinas o como "responsables de daños a la fauna marina". Las declaraciones a las que hacen referencia los pescadores aficionados se hicieron en el marco de la Junta Interinsular del GOB que se celebró en Ibiza el pasado fin de semana en Ibiza.

El texto de la asociación afirma que, desde el primer momento, sus integrantes "han aceptado la importancia de contar con reservas marinas como herramienta fundamental para la conservación del ecosistema", pero matizan que siempre que dichas reservas contemplen un aspecto que consideran esencial: "La posibilidad de seguir practicando la pesca recreativa de forma responsable, bajo un control racional y cumpliendo en todo momento con la normativa vigente".

Tradición e identidad

El colectivo recuerda que la pesca recreativa "forma parte de la tradición y la identidad de Formentera", una isla históricamente vinculada al mar, y defiende que su actividad no debe verse desplazada por decisiones que, a su juicio, no tienen en cuenta "su carácter ancestral ni su impacto limitado en el medio marino". En este sentido, apuntan que existen otras actuaciones que pueden suponer una mayor presión sobre la fauna y la flora marinas.

Desde la asociación destacan, además, su compromiso con la protección y recuperación del entorno marino. Como ejemplo, señalan que fueron los propios pescadores recreativos quienes propusieron que la zona comprendida entre s’Espardell y Formentera, donde actualmente no se permite esta actividad, pasara a ser considerada reserva integral.

Control actividad pesquera

Asimismo, afirman promover activamente prácticas de pesca responsables y sostenibles, y que son "conscientes del impacto que cualquier actividad humana puede tener sobre el ecosistema". En la misma línea, manifiestan su apoyo al control y a la inspección de la actividad pesquera, "siempre que estos mecanismos se apliquen de forma efectiva y con un objetivo pedagógico y de concienciación".

Por último, la Asociación de pescadores recreativos de Formentera muestra además su disposición a mantener una reunión con el GOB Formentera para "abordar las cuestiones relacionadas con la pesca en la isla y aclarar las discrepancias existentes", e insiste en que apuestan por "el diálogo y el entendimiento como vía para avanzar en una gestión equilibrada del medio marino".