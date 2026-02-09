Formentera ya tiene fecha para el Carnaval 2026

Sant Ferran acogerá el próximo domingo 15 de febrero la celebración del Carnaval 2026, una jornada festiva que reunirá comparsas, carrozas, disfraces y actividades para todos los públicos en distintos puntos de la localidad.

La programación arrancará a las 11 de la mañana en el Espai Cultural de Sant Ferran con la trobada de comparsas, carrozas y disfraces, punto de encuentro previo a la tradicional rúa. A partir de las 12 horas, las calles de Sant Ferran se llenarán de música y color con la rúa de Carnaval, que contará con la animación de la batucada Bloco Colubraria.

La batucada de Bloco Colubraria animando a los participantes del Carnaval 2025 / P.M.V. / DIB_EXTERNAS

Baile de disfraces

La fiesta continuará a las 14 horas con el baile de disfraces, que volverá a celebrarse en el Espai Cultural y estará amenizado por Padjesa y DJ Javi Box. Media hora más tarde, a las 14.30 horas, tendrá lugar la comida popular organizada por las madres y padres de sexto de primaria del CEIP Sant Ferran de ses Roques, que será gratuita para todas las personas que asistan disfrazadas.

Tras la comida se procederá a la entrega de premios, que reconocerá a los mejores disfraces en distintas categorías, tanto individuales como colectivas. Se otorgarán galardones al mejor disfraz adulto e infantil, parejas, familias, grupos, comparsas y carrozas, con premios que alcanzan hasta los 950 euros en el caso de las carrozas.

Una de las comparsas participante en el Carnaval del pasado año / P.M.V. / DIB_EXTERNAS

Premios en metálico

Así, habrá un primer premio de 200 euros para el mejor disfraz individual adulto y un segundo de 150 euros para la misma categoría. En el caso de los galardones infantiles, estarán premiados con 100 euros para el primer premio y 60 para el segundo.

También habrá premios a los que vayan disfrazados por parejas: 300 euros para los primeros y 200 para los segundos. Los que elijan presentarse en la categoría de familias podrán obtener 300 euros si quedan primeros y 200 si son los segundos clasificados.

En cuanto a los grupos de entre tres y diez personas, el primer premio viene dotado con 400 euros y el segundo con 250 euros. Si superan esos diez participantes, competirán en la categoría de comparsas y podrían obtener un premio de 500 euros o de 350 euros. Para terminar, las carrozas aspirarán a un primer premio de 950 eros o a un segundo de 650 euros

Desde el Consell de Formentera animan a toda la ciudadanía a participar en la jornada festiva ya sea formando parte de la rua o simplemente disfrutando del ambiente por las calles de Sant Ferran.