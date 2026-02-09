Cultura
Formentera ya tiene fecha para el Carnaval 2026
Sant Ferran es un año más el lugar elegido para festejar el carnaval este domingo 15 a partir de las 11 de la mañana
Sant Ferran acogerá el próximo domingo 15 de febrero la celebración del Carnaval 2026, una jornada festiva que reunirá comparsas, carrozas, disfraces y actividades para todos los públicos en distintos puntos de la localidad.
La programación arrancará a las 11 de la mañana en el Espai Cultural de Sant Ferran con la trobada de comparsas, carrozas y disfraces, punto de encuentro previo a la tradicional rúa. A partir de las 12 horas, las calles de Sant Ferran se llenarán de música y color con la rúa de Carnaval, que contará con la animación de la batucada Bloco Colubraria.
Baile de disfraces
La fiesta continuará a las 14 horas con el baile de disfraces, que volverá a celebrarse en el Espai Cultural y estará amenizado por Padjesa y DJ Javi Box. Media hora más tarde, a las 14.30 horas, tendrá lugar la comida popular organizada por las madres y padres de sexto de primaria del CEIP Sant Ferran de ses Roques, que será gratuita para todas las personas que asistan disfrazadas.
Tras la comida se procederá a la entrega de premios, que reconocerá a los mejores disfraces en distintas categorías, tanto individuales como colectivas. Se otorgarán galardones al mejor disfraz adulto e infantil, parejas, familias, grupos, comparsas y carrozas, con premios que alcanzan hasta los 950 euros en el caso de las carrozas.
Premios en metálico
Así, habrá un primer premio de 200 euros para el mejor disfraz individual adulto y un segundo de 150 euros para la misma categoría. En el caso de los galardones infantiles, estarán premiados con 100 euros para el primer premio y 60 para el segundo.
También habrá premios a los que vayan disfrazados por parejas: 300 euros para los primeros y 200 para los segundos. Los que elijan presentarse en la categoría de familias podrán obtener 300 euros si quedan primeros y 200 si son los segundos clasificados.
En cuanto a los grupos de entre tres y diez personas, el primer premio viene dotado con 400 euros y el segundo con 250 euros. Si superan esos diez participantes, competirán en la categoría de comparsas y podrían obtener un premio de 500 euros o de 350 euros. Para terminar, las carrozas aspirarán a un primer premio de 950 eros o a un segundo de 650 euros
Desde el Consell de Formentera animan a toda la ciudadanía a participar en la jornada festiva ya sea formando parte de la rua o simplemente disfrutando del ambiente por las calles de Sant Ferran.
