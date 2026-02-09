Baleària propone que Formentera.eco tenga un cupo único para vehículos, ya sean alquilados o llegados a la isla por mar

Baleària ha emitido un comunicado en el cual asegura que ha presentado al Consell de Formentera una propuesta para implantar un cupo único, global y compartido de vehículos en el programa medioambiental Formentera.eco que no diferencie entre los que acceden a la isla por vía marítima y los vehículos de alquiler. Esta iniciativa tendría como objetivo "corregir la grave discriminación que sufre actualmente el transporte marítimo", a la vez que se defiende "la conectividad insular" y se garantiza "un sistema alineado con los principios de sostenibilidad, libre competencia y equidad".

La naviera sostiene que la saturación de las carreteras de Formentera no distingue entre tipos de vehículos. "Un coche ocupa el mismo espacio y genera el mismo impacto, independientemente de si llega a la isla embarcado con su propietario o si es alquilado por un pasajero que accede por vía aérea", asegura el comunicado. En este sentido, Baleària considera que el actual sistema de cupos diferenciados "carece de justificación ambiental y operativa, y no responde a criterios reales de capacidad de carga ni de sostenibilidad".

Libertad del ciudadano

En la práctica, y siempre según Baleària, el sistema vigente genera "distorsiones significativas": los cupos asignados a los vehículos que acceden por transporte marítimo se agotan de forma recurrente, mientras que los vehículos de alquiler continúan incorporándose a la circulación. Esta situación provoca que muchos clientes del transporte marítimo se enfrenten a diario a la imposibilidad de embarcar su vehículo, pese a que el número total de coches en circulación sigue aumentando.

Según Baleària, esta segmentación "penaliza de facto la conectividad marítima, restringe la libertad del ciudadano para elegir su modo de transporte y traslada el coste de la regulación a un único segmento económico. Además, supone una discriminación frente a otros modos de acceso y desincentiva un medio de transporte más sostenible y menos contaminante.

Por ello, la compañía defiende que el límite máximo de vehículos en circulación debe aplicarse de forma independiente del canal de acceso. Una vez alcanzado dicho límite, el cupo debería considerarse agotado para todos los canales por igual, sin reservas sectoriales ni excepciones. Baleària propone que este cupo único y compartido se gestione mediante sistemas de monitorización en tiempo real, lo que permitiría garantizar el respeto a la capacidad máxima sostenible de la isla, preservar la conectividad insular y asegurar un tratamiento equitativo entre operadores.

La naviera advierte asimismo de que mantener cupos separados plantea riesgos jurídicos relevantes, al afectar a principios básicos como la igualdad, la proporcionalidad y la neutralidad competitiva.

Medidas complementarias

Además de la implantación de un cupo único, Baleària ha presentado una serie de medidas complementarias destinadas a proteger la movilidad esencial y mejorar la aplicación de la normativa de Formentera.eco. Por ejemplo, desde la compañía proponen la exención del cupo para los residentes y para los trabajadores de temporada, "garantizando su derecho a la libre circulación", así como la exclusión del día de salida de la isla del cómputo del cupo, unas medidas que ya apuntaron durante la primera sesión del Consell d'Entitats sobre la regulación de proyecto medioambiental celebrada el pasado mes de enero.

También consideran necesario un ajuste para que no computen en el cálculo final los vehículos que finalmente no embarcan y la exclusión de los vehículos correspondientes a viajes con escalas de corta duración en la isla, así como los turismos híbridos y eléctricos.

En el mismo sentido, consideran que deberían ser excluidos del cómputo total los vehículos con estancias iguales o superiores a siete días, lo que favorecería el turismo de mayor duración. Finalmente, proponen la distribución de cargas fiscales equitativa, indistintamente del canal de acceso, y la implantación de un sistema de gestión certificado que garantice su aplicación y eficacia.

Baleària finaliza su comunicado reiterando su "compromiso con la cohesión territorial y la conectividad de las islas", y poniéndose a disposición del Consell de Formentera para "colaborar en la mejora continua del sistema, con el objetivo de contribuir a un modelo de ordenación de la movilidad eficaz, proporcionado y socialmente sostenible".