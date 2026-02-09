La basura orgánica de Formentera viajará cada día hasta Ibiza para su tratamiento

El Consell de Formentera trabaja desde hace meses en la implantación de la recogida de materia orgánica generada por todos los residentes de la isla, un servicio que comenzó como proyecto piloto en 2017 limitado a los medianos y grandes productores durante la temporada turística y que, tras un parón en 2020 por la pandemia de covid-19 se mantuvo hasta finales de 2023, cuando se canceló.

La recogida de este tipo de residuo, conocido como quinta fracción, ya se anunció para 2024 en el marco de la nueva contrata con la empresa PreZero, pero no será hasta el próximo mes de mayo cuando se convertirá en una realidad. De los contenedores necesarios para este proyecto, 60 serán de superficie y 25 serán soterrados, situándose estos en las islas ecológicas, donde ya se encuentran los destinados al cartón, vidrio, envases ligeros y deshecho.

El material orgánico recogido será enviado diariamente al vertedero de Ca na Putxa, en Ibiza, para su tratamiento, según informan desde la institución insular. Hasta el fin de la temporada estival de 2023, este tipo de basura era trasladada al Área de gestión de residuos de es Cap de Barbaria, donde se elaboraba compost que después se ponía a disposición de la Cooperativa del Campo para abonar los campos cedidos al Banco de tierras, pero se decidió no continuar con esta actividad y dejar de recoger esta fracción por las molestias que causaba a los vecinos, «como olores, gaviotas, moscas y ratas», explican los responsables.

Recientemente, la Junta de Gobierno del Consell aprobó la adjudicación a la empresa Nord Engineering SL, mediante procedimiento negociado sin publicidad, del contrato para suministrar e instalar 60 contenedores de superficie y 25 contenedores soterrados para la recogida de la fracción orgánica. El proyecto tiene un coste de 937.768,76 euros y estará financiado con los Fondos Next Generation EU, según el acta de la Junta celebrada el 5 de diciembre pasado.

El Plan director sectorial de residuos urbanos no peligrosos de Formentera, aprobado inicialmente el 27 de julio de 2018, incluye expresamente la construcción de una planta de compostaje de materia orgánica como parte de las infraestructuras necesarias para mejorar la gestión de residuos en la isla, así como de instalaciones para el tratamiento de residuos de construcción y demolición en el área de es Cap.

El pasado mes de octubre, la consellera de Medio Ambiente, Verónica Castelló, anunció que se estaba trabajando de manera prioritaria en la licitación de la construcción de una planta temporal para el tratamiento de los restos de obra, tras la multa de medio millón de euros del Govern balear por su acumulación irregular en el vertedero.