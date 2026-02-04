Formentera rechaza la caducidad de la concesión de los servicios de playa

El Consell de Formentera ha rechazado la posible caducidad de la concesión de los servicios de playa y ha defendido que no ha cometido ningún incumplimiento de las condiciones esenciales del título otorgado en 2023 por el Ministerio para la Transición Ecológica.

Así, el Consell considera que no existe base legal o justificación proporcional que permita retirar la concesión, según ha afirmado en un comunicado.

Ante la incoación del procedimiento impulsado por el Govern, la postura del Consell está recogida en las alegaciones presentadas basadas en un informe independiente que concluye que ha actuado dentro de la legalidad y cumpliendo las obligaciones que le corresponden como titular de la concesión.

Según ha recordado la institución insular, la concesión de 2023 sustituyó a la antigua autorización temporal y dotó a Formentera, por primera vez, de un marco estable y seguro para la gestión de los kioscos y servicios de temporada en las playas.

Durante la gestión de la concesión, las inspecciones técnicas han detectado incumplimientos reiterados de algunos adjudicatarios concretos, especialmente en relación al servicio y desmontaje de las instalaciones fuera de temporada. Así, el Consell ha recordado que ha abierto expedientes sancionadores y ha impuesto multas, entre otras cosas.

"El Consell considera injusto, improcedente y desproporcionado que incumplimientos individuales se quieran utilizar para justificar la caducidad global de una concesión pública", ha señalado la institución.

Desde Formentera han destacado también las "graves" deficiencias en el procedimiento iniciado por el Govern, asegurando que su incoación no fue notificada ni trasladada a los adjudicatarios afectados y se les privó de ser escuchados y defenderse.

La ausencia de esta notificación, según el Consell, "supone una falta de garantías procedimentales que constituye un defecto grave y podría comportar la invalidación del procedimiento".

El presidente del Consell, Óscar Portas, ha expresado su preocupación por esta situación y ha reiterado que seguirán defendiendo un modelo de playas "ordenado, sostenible y responsable", con servicios de calidad.