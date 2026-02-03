Acuerdo en el Parlament para poner fin al problema de los turnos de la residencia des Brolls en Formentera

El Parlament de Balears ha aprobado una moción que pretende poner fin a todo un año de caos en la residencia de mayores Es Brolls en Formentera. Esta moción presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, con una enmienda del PP, ha sido votada a favor en su totalidad, tras el debate en la cámara, como informa Europa Press. La moción ha tratado sobre la situación en la residencia y el centro de día de la isla. Algunos parlamentarios, como Llorenç Córdoba, diputado autonómico y conseller no adscrito, consideran que "el texto recoge medidas necesarias para reforzar la supervisión, el seguimiento y la calidad del servicio".

"Aunque recientemente se ha alcanzado un acuerdo para recuperar los turnos de 12 horas para el personal sociosanitario, un paso que puede aportar estabilidad, sigue siendo necesario garantizar mecanismos de control, transparencia y planificación", ha recalcado Córdoba, con la motivación de "proteger adecuadamente a las personas usuarias, muchas de ellas con patologías y un alto nivel de dependencia" ha subrayado el diputado. Asimismo, matiza que es "imprescindible" que los trabajadores cobren todas las horas y complementos "de acuerdo con el convenio colectivo vigente, tal y como corresponde".

Trabajo de meses atrás

Esta línea de trabajo inició meses atrás en el Parlament, cuando el PSOE criticó la gestión del centro de mayores y pidió "la dimisión inmediata de la consellera de Bienestar Social", Cristina Costa. Además, Córdoba anuncia que fue hace meses cuando se "planteó en el Pleno la necesidad de que el Govern balear acompañe y apoye a Formentera ante una situación que se estaba prolongando y que generaba preocupación entre familias, trabajadores y usuarios".

El diputado se muestra optimista con el voto dado y considera que tiene que servir para que "el servicio se garantice con estabilidad y seguridad". Córdoba, durante el debate, ha valorado "positivamente" que el Govern "haya estado pendiente" de la gestión, aunque la gestión directa de los centros corresponda al Consell. Según el diputado, el Govern ha "ofrecido apoyo y medios en el marco de sus competencias", e insiste en que "la moción aprobada es una herramienta útil para consolidar mejoras y evitar que el sistema dependa de medidas reactivas o improvisadas".

"Formentera necesita un servicio digno, seguro y estable para su gente mayor y para el personal que la atiende cada día", concluye Córdoba, en referencia a la necesidad de que se haga un seguimiento de la evolución del servicio, además de pedir que "se desplieguen los acuerdos con calendario y resultados concretos".