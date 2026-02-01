Formentera inicia el 10 de febrero en el Congreso el camino para tener un senador propio

El debate sobre un senador o senadora propio para Formentera llega este martes 10 de febrero al Congreso de los Diputados. Ese día se discutirá la toma en consideración de una reforma constitucional y la cuestión de la creación de la circunscripción de Formentera en el Senado, redactada en parte por el actual secretario del Consell de la isla, Ángel Custodio Navarro, en 2017. El objetivo es que Formentera, que actualmente comparte representación con Ibiza, pueda elegir directamente a su representante en la Cámara Alta.

La situación actual nace del propio texto constitucional. El artículo 69.3 establece que, en las provincias insulares, cada isla o agrupación con cabildo o consell constituye circunscripción para elegir senadores y, en el listado de islas con un escaño, incluye expresamente la agrupación “Ibiza-Formentera”, que elige un único senador. Ese diseño se replica en la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (Loreg), que considera circunscripciones insulares a “Mallorca, Menorca, Ibiza-Formentera…” y fija igualmente un senador para esa circunscripción.

La propuesta que llega al Congreso plantea reescribir el artículo 69.3 para eliminar la referencia a ‘agrupaciones de islas’ y separar Eivissa y Formentera en el listado, de modo que ambas figuren como islas distintas con un senador cada una: “Eivissa, Formentera, Menorca…”. El texto incorpora además una disposición que pospone la eficacia de la nueva circunscripción de Formentera “hasta las inmediatas elecciones al Senado” una vez entre en vigor la reforma.

Reivindicación histórica

La iniciativa se apoya en una reivindicación histórica de la sociedad de la isla que se ha ido formalizando en distintos hitos desde un acuerdo del Ayuntamiento de Formentera de 2004, además de la demanda de culminar la “plenitud institucional” tras la creación del Consell Insular propio en 2007.

En esa línea, el Parlament balear reactivó la propuesta en esta legislatura para que Formentera —presentada como la única isla española sin senador propio— tenga “voz propia” en el Senado y así lo ratificó el pasado mes de noviembre, con los únicos votos en contra de los diputados de Vox. La comisión designada por el Parlament para defender la iniciativa ante las Cortes está integrada por Pilar Costa (PSOE), Cristina Gil (PP) y Llorenç Córdoba, representante de Formentera en la cámara autonómica.

La toma en consideración es solo el inicio del recorrido parlamentario. Después, el texto se tramita con ponencia y comisión, y vuelve al Pleno para votación final en el Congreso, antes de pasar al Senado. Al tratarse de una reforma constitucional por el procedimiento ordinario, necesita mayoría de tres quintos en ambas Cámaras (con vías alternativas si no hay acuerdo y posibilidad de referéndum si lo solicita una décima parte de diputados o senadores).

Y, si prospera el cambio constitucional, habrá que ajustar la Loreg para que la circunscripción insular elimine el famoso guión de “Ibiza-Formentera” y pase a contemplar también Formentera como circunscripción diferenciada, con su asignación de escaño.