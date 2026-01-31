El temporal en Formentera, a vista de pájaro
El aviso amarillo por mala mar se mantiene hasta la medianoche
Las imágenes aéreas captadas desde un helicóptero este sábado por la mañana muestran la intensidad del temporal que ha afectado a Formentera y Ibiza. El fuerte viento y la mala mar han transformado el litoral, con un fuerte oleaje.
Ibiza y Formentera han permanecido hasta las 15 horas en alerta naranja por fuertes vientos, con rachas de hasta 90 kilómetros por hora, mientras que el aviso amarillo por mala mar se mantiene activo hasta la medianoche. Según la previsión meteorológica de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), el viento sopla del suroeste, con velocidades sostenidas de 50 a 60 km/h (fuerza 7), acompañado de olas de hasta tres metros.
Las imágenes evidencian la dureza del episodio meteorológico, con un mar muy agitado. Este temporal ha provocado incidentes en el litoral durante la jornada y en el interior de Ibiza con la caída de árboles.
- Ingrid' consuma la destrucción del balizado de los canales de entrada al puerto de la Savina de Formentera
- El mejor lugar para ver el eclipse solar total está en Formentera: descubre todos los detalles
- Los Reyes dejan de regalo el primer nacimiento en Formentera
- Óscar Portas, presidente del Consell de Formentera: «Mi época política acaba esta legislatura. Ha sido duro. Hay mucha maldad»
- Nuevo intento para terminar de construir las 17 viviendas dotacionales de Sant Ferran, en Formentera
- Formentera, un paso más cerca de un verano sin quioscos de playa
- Solo tres candidatos superan las pruebas para convertirse en inspector de Turismo en Formentera
- La dj de Ibiza Anna Tur actuará al aire libre en Formentera próximamente