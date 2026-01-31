El temporal en Formentera, a vista de pájaro

Las imágenes aéreas captadas desde un helicóptero este sábado por la mañana muestran la intensidad del temporal que ha afectado a Formentera y Ibiza. El fuerte viento y la mala mar han transformado el litoral, con un fuerte oleaje.

Ibiza y Formentera han permanecido hasta las 15 horas en alerta naranja por fuertes vientos, con rachas de hasta 90 kilómetros por hora, mientras que el aviso amarillo por mala mar se mantiene activo hasta la medianoche. Según la previsión meteorológica de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), el viento sopla del suroeste, con velocidades sostenidas de 50 a 60 km/h (fuerza 7), acompañado de olas de hasta tres metros.

Las imágenes evidencian la dureza del episodio meteorológico, con un mar muy agitado. Este temporal ha provocado incidentes en el litoral durante la jornada y en el interior de Ibiza con la caída de árboles.