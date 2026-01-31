El fuerte temporal arrastra al mar un contenedor de la Autoridad Portuaria en Formentera
El contenedor aparece a primera hora de la mañana en la zona de sa Sequi
El intenso episodio de viento que afecta este sábado a las Pitiusas ha provocado incidentes en el litoral de Formentera. Un contenedor propiedad de la Autoridad Portuaria de Baleares (APB), que almacenaba material para la instalación de una barrera anticontaminación, fue arrastrado por el viento y acabó en el mar.
El contenedor ha aparecido a primera hora de la mañana en la zona de sa Sequi, volcado sobre las rocas y parcialmente rodeado por el oleaje, según se aprecia en la imagen. Fuentes de la APB han indicado que durante el temporal se registraron rachas máximas de 28,8 metros por segundo, lo que equivale a unos 102 kilómetros por hora. El temporal también ha arrastrado a la costa una boya marítima de señalización.
Alerta naranja
Las Pitiusas permanecen este sábado en alerta naranja debido a la previsión de fuertes rachas de viento, que pueden alcanzar hasta 90 km/h desde la medianoche, además de mala mar en la costa. El temporal ha generado un oleaje intenso y condiciones adversas para la navegación y las actividades marítimas.
