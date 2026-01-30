El Consell de Formentera recupera la normalidad tras el ciberataque que paralizó los servicios electrónicos

El Consell de Formentera ha restablecido por completo su sistema informático hoy viernes y ha recuperado la normalidad en todos los servicios electrónicos, después de la incidencia de seguridad detectada en los servidores corporativos que en los últimos días afectó al funcionamiento interno de la institución y a la atención digital a la ciudadanía.

Según ha informado el Consell en un comunicado, la recuperación de los sistemas comenzó de forma progresiva la tarde del miércoles 28 de enero, con un restablecimiento provisional mientras se llevaban a cabo las últimas comprobaciones técnicas para garantizar la seguridad de las conexiones y la integridad de la información. El jueves 29, la Oficina Virtual de Atención Ciudadana (OVAC) volvió a estar operativa, aunque durante la jornada se produjeron algunas alteraciones puntuales en el sistema interno de gestión como parte del proceso final de verificación.

Fue alrededor del mediodía del jueves cuando se completó el restablecimiento total, permitiendo que la administración insular retomara plenamente su funcionamiento ordinario, tanto en el ámbito interno como en los servicios electrónicos dirigidos a la ciudadanía.

Investigación abierta

Tras detectarse el incidente, el Consell Insular se vio obligado a desconectar preventivamente parte de sus sistemas informáticos tras identificar un posible ciberataque, una medida habitual en este tipo de situaciones para evitar accesos no autorizados y proteger los datos administrativos. Esta circunstancia provocó la suspensión temporal de trámites telemáticos y generó retrasos en algunos procedimientos administrativos.

La investigación sobre el origen del ataque continúa abierta y, por el momento, no se ha determinado el alcance exacto ni la autoría del incidente, que está siendo analizado conforme a los protocolos de seguridad establecidos y con la colaboración de los organismos competentes en materia de ciberseguridad.

Desde la institución insular se ha destacado especialmente el trabajo realizado por los técnicos informáticos del Consell, así como por los equipos externos especializados, que han trabajado de forma continuada para recuperar los servicios en el menor tiempo posible, priorizando en todo momento la protección de los sistemas y de la información.