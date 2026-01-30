Más tiempo para hacer propuestas sobre la regulación de la entrada de vehículos a Formentera

El Consell de Formentera ha decidido ampliar hasta el martes 3 de febrero, a las 23.59 horas, el plazo para la presentación de propuestas en el proceso participativo del proyecto Formentera.eco, con el objetivo de garantizar la igualdad de oportunidades de todas las entidades y personas interesadas tras la reciente incidencia técnica causada por un ciberataque que dejó inoperativos los sistemas electrónicos de la institución durante varios días.

Según ha informado la administración insular, la ampliación del plazo responde a la voluntad de compensar el tiempo en que no fue posible presentar documentación por vía telemática y evitar que ninguna propuesta quede excluida por causas ajenas a la voluntad de los participantes.

Con el restablecimiento completo de los sistemas informáticos del Consell Insular, que se ha producido durante la mañana de hoy, la presentación de propuestas vuelve a realizarse exclusivamente a través de la sede electrónica, mediante una instancia genérica dirigida al área de participación ciudadana. Esta será, a partir de ahora, la única vía habilitada con validez administrativa para formalizar la entrega de documentación dentro del proceso participativo.

Cabe recordar que, de manera excepcional y mientras los sistemas permanecieron inoperativos, el Consell habilitó un correo electrónico de participación ciudadana para no interrumpir el desarrollo del proceso. Una vez recuperada la normalidad técnica, esta vía alternativa ha quedado deshabilitada y deja de tener validez administrativa.

El plazo original para presentar sugerencias expiraba hoy viernes.