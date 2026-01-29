El Tribunal Supremo confirma la absolución del expresidente de Formentera en el caso Punta Prima

El Tribunal Supremo ha desestimado el recurso de casación presentado por la empresa promotora vinculada a Leo Stober, Mercantil Sunway S.L., en el procedimiento relacionado con intereses urbanísticos en Punta Prima, y ha ratificado la condena en costas. Con ello, confirma la absolución del ex presidente de Formentera por Gent x Formentera, Jaume Ferrer, y el conseller de Territorio, Bartomeu Escandell, además de los consellers Sonia Cardona y Pep Mayans.

Según una nota remitida por GxF, se trata de “una nueva victoria en la persecución judicial que inició Leo Stober, por intereses urbanísticos en Punta Prima, contra los miembros de GxF del equipo de gobierno que aprobó en 2010 las Normas Subsidiarias y el Plan Territorial de Formentera”.

GxF sostiene que, con este recurso, Stober pretendía “volver a acusar a los absueltos y que se le absolviera de la condena en costas basada en su mala fe procesal”. Sin embargo, siempre de acuerdo con el comunicado, el Supremo, en la sentencia 39/2026 emitida el 23 de enero, “reafirma la absolución” de los demandados y “vuelve a condenar en costas a Leo Stober”.

La nota recuerda además antecedentes en la vía contencioso-administrativa: “Queremos recordar que ya el 8 de julio de 2014 la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de las Illes Balears dictó sentencia y declaró las Normas Subsidiarias ajustadas a derecho”, una resolución que, añade, “fue confirmada por la sentencia 1375/2017 dictada por la Sala Tercera del Tribunal Supremo”.

"Persistencia perturbadora"

“La condena en costas a la acusación no es una sanción en sentido estricto, sino una justa regla de asignación de gastos. Cuando el ejercicio de la acusación no se atiene a unos mínimos parámetros de reforzada racionalidad es criterio sensato y equitativo que asuma los gastos causados por ese uso un poco displicente de su derecho”, destaca de la sentencia el comunicado de GxF. También cita que “los acusados se vieron compelidos a soportar durante años una severa petición de condena carente de sustento procesal suficiente, manteniéndose dichas pretensiones hasta la fase de enjuiciamiento pese a tener la acusación pleno conocimiento de tal carencia” y que “la conducta procesal de la acusación evidencia una persistencia perturbadora en el sostenimiento de pretensiones acusatorias carentes de justificación, que ha provocado un perjuicio grave y prolongado a los acusados” (pág. 19).

Desde GxF, la formación afirma: “Estamos muy satisfechos de que, además de la absolución, la justicia condene en costas y que, de este modo, la protección del territorio no afecte a las arcas públicas de Formentera”. Asimismo, añade: “Lamentamos que nuestros compañeros sigan sufriendo esta persecución judicial, que dieciséis años después aún no ha terminado”, y denuncia “el apoyo no disimulado del PP y Compromís, partidos de la actual Sa Unió”, a Stober “participando en su hostigamiento y dándole cobertura política”.

Por último, el comunicado concluye: “Nos alegramos de que utilizar la Justicia para intimidar y condicionar las decisiones políticas por intereses urbanísticos no salga gratis”.