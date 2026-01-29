El mejor lugar para ver el eclipse solar total está en Formentera: descubre todos los detalles

El año 2026 quedará marcado en el calendario astronómico por un acontecimiento excepcional: el eclipse total de sol del 12 de agosto, un fenómeno que situará a Formentera como uno de los mejores lugares de Baleares —y del Mediterráneo— para su observación. La isla se prepara para acoger este evento único con una gran concentración prevista en el faro de es Cap de Barbaria, uno de los enclaves más emblemáticos y privilegiados del territorio insular.

El presidente de la Asociación Astronómica de Formentera, Jordi Alemany, destacó la magnitud del fenómeno al señalar que se trata de “una oportunidad única, un eclipse que solo se produce con una visibilidad tan clara y completa cada dos mil años”. Según explicó, las características geográficas de la isla, su baja contaminación lumínica y su reducido tamaño permitirán disfrutar del eclipse en condiciones excepcionales.

El eclipse se enmarca dentro del proyecto ‘Formentera mira al cielo’, una iniciativa impulsada por el Consell Insular que apuesta por el astroturismo como vía de diversificación económica y turística. El conseller de Turismo, Artal Mayans, subrayó durante su presentación que este proyecto representa “una apuesta clara por diversificar nuestra oferta turística desde el respeto al territorio, aprovechando un recurso natural único como es la calidad de nuestro cielo nocturno”.

Mayans añadió que el astroturismo permite ofrecer “experiencias singulares, sostenibles y accesibles para todo el mundo”, capaces de conectar al visitante con la esencia más tranquila y auténtica de la isla, alejándose del turismo estacional y de masas.

Todas las actividades de 'Formentera mira al cielo'

Las actividades incluidas en ‘Formentera mira al cielo’ son guiadas, divulgativas y abiertas a todos los públicos, con un enfoque pedagógico y experiencial que no requiere conocimientos previos de astronomía. El proyecto, que se puso en marcha hace tres años, ha evolucionado notablemente: comenzó con la observación de la Luna mediante telescopios y hoy incluye sesiones de observación del espacio profundo, además de un calendario estable de actividades repartidas a lo largo de todo el año.

Imagen de archivo de un eclipse / Jongsun Lee en Unsplash

Esta evolución ha contribuido de forma directa a la desestacionalización turística, consolidando a Formentera como un destino atractivo más allá de los meses de verano. Prueba de ello es su protagonismo reciente en la Feria Internacional de Turismo (Fitur), donde la isla presentó dos proyectos estratégicos: ‘Formentera mira al cielo’ y ‘De Formentera con mucho gusto’, centrados en la astronomía, la cultura y la gastronomía como ejes de diferenciación.

El proyecto astronómico fue presentado por Artal Mayans junto a Jordi Alemany y Carles Batlle, presidente y vicepresidente de la Asociación Astronómica de Formentera, en un acto que puso en valor la colaboración entre instituciones y entidades especializadas.

Formentera cuenta además con la certificación internacional Starlight, un reconocimiento que acredita la extraordinaria calidad de su cielo nocturno y la sitúa entre los mejores enclaves del Mediterráneo para la observación astronómica. Este distintivo ha convertido el cielo estrellado en uno de los grandes atractivos nocturnos de la isla, reforzando un modelo turístico basado en la sostenibilidad, el conocimiento y la experiencia.