Sa Unió, abierta a modificar su propuesta para Formentera.eco si lo solicitan las asociaciones del Consell d'Entitats

El equipo de gobierno de Sa Unió estudiará todas las sugerencias y aportaciones que les hagan llegar los miembros del Consell d'Entitats para, una vez analizadas, decidir si modifica la propuesta de aplicación del proyecto medioambiental Formentera.eco que resultó elegida el pasado 19 de enero por tan solo nueve votos de las 36 entidades presentes, ya que una gran mayoría (21 de ellas), manifestó su descontento con las dos opciones propuestas absteniéndose en la votación. Si del análisis "técnico y político" de las aportaciones de las asociaciones "surge otra propuesta diferente", se trasladará al Consell d'Entitats "como se viene haciendo desde 2019", ha explicado la consellera de Movilidad y Medio Ambiente, Verónica Castelló, durante un receso del pleno ordinario de enero celebrado este jueves. Pero, si las asociaciones hacen llegar su "deseo mayoritario de contención y comparten lo que Sa Unió ha propuesto en las dos sesiones anteriores del Consell d'Entitats", la nueva asamblea de los representantes de las asociaciones será solo de carácter "informativo", para trasladar a sus integrantes "lo que ha llegado al Consell Insular" durante el periodo de consulta.

La explicación de Castelló surge a raíz de una proposición del partido insularista Gent per Formentera (GxF) aprobada gracias a los votos a favor del PSOE y del conseller no adscrito, Llorenç Córdoba, y a pesar de los votos en contra de los ocho consellers de Sa Unió. En ella, se instaba al equipo de gobierno a volver a convocar un Consell d'Entitats sobre la aplicación del Formentera.eco la próxima temporada estival e impulsar un nuevo proceso participativo "real". GxF considera que el procedimiento llevado a cabo hasta ahora no lo es, ya que "las decisiones fundamentales", como el techo de vehículos, el periodo de aplicación y la tasa "han sido tomadas de manera unilateral por Sa Unió, dejando a las entidades un margen de decisión muy limitado".

Parte del banquillo donde se sientan los consellers de GxF y PSOE en la sala de plenos del Consell de Formentera / CIF

Para Rafa González, portavoz de GxF, el escenario ideal sería la convocatoria de dos sesiones del Consell d'Entitats sobre la regulación de entrada y circulación de vehículos en la isla: una primera para que las entidades se puedan pronunciar y una segunda, una semana después, para votar una propuesta consensuada y definitiva. El siguiente paso sería llevarla al pleno el 26 de febrero para su aprobación y que pueda ser publicado por el Boletín oficial de las Illes Balears antes del 1 de marzo para cumplir con el calendario establecido legalmente. Así que el tiempo apremia, sobre todo teniendo en cuenta que el ataque cibernético que ha sufrido la institución recientemente habría obligado a ampliar el plazo de recepción de las sugerencias de las entidades, aunque desde el Consell no han especificado hasta cuándo.

Centro Antoni Tur 'Gabrielet'

Durante la sesión plenaria del mes de enero también se ha aprobado una segunda proposición de GxF, esta vez por unanimidad, en la cual se urgía a convocar las respectivas secciones sectoriales del Consell d'Entitats de Formentera (cultura, acción social, educación o vecinos, entre otras).

Por su parte, el PSOE ha llevado al pleno dos proposiciones. En la primera, aprobada por unanimidad, los socialistas han solicitado que se lleven a cabo mejoras en el mercat pagès localizado en el Centro Antoni Tur 'Gabrielet' de Sant Francesc, con el objetivo de modernizar las instalaciones y promover acciones de difusión, degustación y educación "vinculadas al consumo responsable". Su segunda proposición no ha sido recibida con tanto positivismo y ha sido rechazada por los votos tanto de Sa Unió como del conseller Córdoba. Se trataba de una moción "en defensa del derecho internacional, el multilateralismo y la soberanía de los estados ante las actuaciones militares unilaterales", y hacía referencia a las últimas acciones protagonizadas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en materia de política internacional, especialmente "el secuestro" del presidente de la República bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro. Tanto el equipo de gobierno como el conseller no adscrito han considerado que se trataba de un tema relacionado con "política de partido" y que no resolvía ningún problema "de la gente de Formentera".

Andreu Ferrer renueva como Juez de paz

Llegado su turno, Llorenç Córdoba ha presentado una proposición en la que pedía una partida presupuestaria específica para la elaboración de un Plan de marketing turístico multianual. A pesar de que todos los grupos políticos han votado en su contra y ha sido rechazada, el conseller no adscrito considera una victoria su inclusión en el orden del día porque en el debate surgido "ha quedado claro" que fue él quien puso en marcha esa medida, que ya aparecía en el programa electoral de Sa Unió.

Para terminar, el pleno ha aprobado por unanimidad la renovación por cuatro años más de Andreu Ferrer Juan como Juez de paz de Formentera. Todos los miembros del plenario han valorado su arraigo a la isla, su conocimiento de la realidad institucional y social de la pitiusa del sur y su experiencia previa en el puesto los últimos cuatro años.