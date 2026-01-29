El Consell de Formentera sigue sin recuperar la normalidad de su sistema informático tras el ciberataque del pasado viernes

Cuando se va a cumplir una semana desde que se hizo público que el sistema informático del Consell de Formentera había sufrido una "incidencia de seguridad", que este miércoles ya fue calificada como "ciberataque" por la propia institución, todavía no se ha conseguido restablecer por completo el funcionamiento de sus servicios electrónicos, un hecho que complica el día a día no solo de los trabajadores del Consell sino de toda la ciudadanía, ya que dificulta la obtención de documentos de gran importancia como el certificado de empadronamiento o de residencia.

Durante toda la jornada de este jueves el acceso a la versión online de la Oficina de atención ciudadana (OAC-OVAC) ha sido posible de manera intermitente, pues los técnicos han conseguido poner en marcha los sistemas en varias ocasiones, pero tras unos minutos en funcionamiento, los han vuelto a desconectar para continuar con su trabajo hasta lograr una recuperación total y segura del servicio.

El conseller de Nuevas Tecnologías, Artal Mayans, declaraba a los medios durante un receso del pleno ordinario celebrado este jueves que "ha habido un tráfico de datos", pero no se tiene información concluyente de que el ataque haya supuesto el robo de datos personales de los ciudadanos. "Tener una preocupación excesiva sobre este hecho, ahora mismo, sería infundado", ha afirmado, añadiendo que "el ataque no es tan grave como podría haber sido y parece más bien un globo sonda" para comprobar si era fácil acceder al sistema informático del Consell.

Sobre la autoría del ciberataque, Mayans ha explicado que "se sabe poco por el momento" y que los autores no se han puesto en contacto con el Consell de Formentera, manifestando que la situación se puso en conocimiento de la Guardia Civil y el resto de organismos competentes, cuyos técnicos continúan investigando los hechos.