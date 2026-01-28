El viento y la lluvia siguen causando estragos entre los debilitados pinos de Formentera

Los bomberos de Formentera han llevado a cabo diversas intervenciones durante el martes 27 y el miércoles 28 de enero como consecuencia de los fuertes vientos registrados en la isla. Las actuaciones han estado relacionadas principalmente con la caída de árboles y con situaciones que suponían un riesgo para la seguridad de personas y bienes, según informa el Consell Insular en un comunicado.

El martes 27 de enero, a partir de las 10.30 horas, los bomberos realizaron un total de tres servicios. Dos de ellos estuvieron motivados por la caída de pinos: uno de ellos se encontraba apoyado sobre el cableado eléctrico en la zona de Porto-salè, y otros tres habían caído ocupando parte de la calzada en el Camí vell de la Mola, en las cercanías del campo de fútbol. Estos últimos pertenecen a una finca particular al borde de la carretera con numerosos pinos que parecen estar completamente secos.

Pozo precintado por la Policía Local de Formentera / CIF

Precintado de un pozo

Durante la misma jornada, también se procedió al precintado y a la cobertura de la boca de un pozo de gran profundidad, situado entre matorrales, que representaba un peligro tanto para las personas como para los animales. Esta actuación se realizó a raíz del aviso de los agentes de Medio Ambiente. Los servicios finalizaron a las 16.30 horas. En las intervenciones del martes participaron un vehículo ligero y una autobomba ligera, con un mando y dos bomberas.

Por otra parte, este miércoles 28 de enero, a las 7.45 horas, se recibió un aviso de la Policía Local por la caída de un árbol sobre un camino asfaltado en la zona de Can Parra. Hasta el lugar se desplazaron un vehículo ligero y una autobomba ligera, con un mando y dos bomberas. Durante esta intervención también se retiró un pino que se encontraba apoyado sobre el cableado eléctrico. La actuación contó con el apoyo de una patrulla de la Guardia Civil y se dio por finalizada a las 9.15 horas.

Desde el Consell de Formentera se recuerda la importancia de extremar las precauciones ante episodios de meteorología adversa, especialmente teniendo en cuenta que la Aemet ha activado para este miércoles 28 de enero la alerta naranja por fenómenos costeros adversos.

Sequía y escarabajos perforadores

El aumento de las temperaturas y la disminución de las precipitaciones en los últimos años están provocando un debilitamiento progresivo de las masas forestales de la isla. Además, estas condiciones atmosféricas favorecen la proliferación de los coleópteros Tomicus destruens y Orthotomicus erosus, dos escarabajos perforadores que atacan a los pinares de Ibiza y Formentera matando a los ejemplares más debilitados, que posteriormente caen total o parcialmente a consecuencia de las fuertes ráfagas de viento que están sufriendo las Pitiusas estas últimas semanas.