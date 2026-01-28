Antonia M. Cirer, bióloga: "La desaparición de las lagartijas provocará un 'efecto cascada' que afectará gravemente a todas las especies"

En la naturaleza, una norma no escrita determina quién se come a quién. Se trata de la red trófica, un conjunto de interconexiones en precario equilibrio que, en lugares acotados como las islas y los islotes pitiusos, no soporta injerencias ajenas sin sufrir gravemente. En el continente, por ejemplo, varios animales ejercen las funciones en los ecosistemas que en las Pitiusas, por su reducida biodiversidad, solo las llevan a cabo las lagartijas (Podarcis pityusensis). Esto supone que la desaparición de este reptil en las islas daría lugar a un «efecto cascada» de dramáticas consecuencias. Así lo explicaba este martes a Diario de Ibiza la bióloga y catedrática Antonia M. Cirer tras su intervención en la última sesión de las IX Jornadas de Medio Ambiente de las Illes Balears que se han celebrado en Formentera.

Un grupo de lagartijas escondidas en un agujero de una roca. | SEBASTIÁN CANDELA

«Los ecosistemas insulares suponen una reducción del número de especies posibles, lo que provoca que cada una de ellas tenga más de una función ecológica: las lagartijas en el continente hacen una función, pero en un islote hacen tres o cuatro diferentes y todas bien hechas», desarrollaba Cirer. «Cuando falten, habrá un desajuste de toda la red trófica que afectará absolutamente a todas las especies», vaticinaba la experta.

Afectaciones en todo el ecosistema

En primer lugar, se produciría una «afectación directa» sobre los animales de los cuales se alimentan las lagartijas, lo que supondría un aumento de las plagas de insectos. Seguidamente, las serpientes, «que seguirán estando allí», empezarán a alimentarse de animales alternativos, como los ratones, murciélagos o las musarañas, provocando que las especies que hasta ahora se nutrían de esos organismos tengan que buscar presas donde antes no depredaban. Por ejemplo, las aves de presa empezarán a comerse a otras aves, poniendo en peligro la ornitofauna endémica de las Pitiusas. «Esto es solo el principio», advertía Cirer, «porque, a la larga, también habrá un desajuste en los vegetales, que precisan de invertebrados y pequeños mamíferos para la dispersión de sus semillas y la polinización». Llegará un momento en el cual la naturaleza acabará reajustándose, «pero mientras tanto habremos perdido la estabilidad ecológica» lamenta esta bióloga.

Ante este fatídico porvenir, poco se puede hacer, porque «ya no hay tiempo y ahora solo podemos salvar los muebles». Para Cirer «solo queda recoger las lagartijas donde todavía hay y ponerlas a buen recaudo dentro de terrarios de zoológicos ex situ, como ya se está haciendo, pero también se deberían construir terrarios en las Pitiusas donde se encierren lagartijas fuera del alcance de las serpientes, pero que cuenten con el resto de elementos naturales de las islas: paredes de piedra seca, vegetación autóctona, acceso libre de los insectos... «Lo que no tiene ningún sentido son las cajas con agujeros que se ponen en los jardines, porque las lagartijas no entran y, si lo hacen, detrás entra una serpiente», avisaba.

La única buena noticia es que Formentera presenta «cierto retraso temporal» y la culebra de herradura, más invasiva y destructora que la de escalera, «todavía no se ha asentado» en la pitiusa del sur. Cirer confía en que la culebra de escalera podría acabar integrándose en el ecosistema, aunque insiste en la necesidad de llevar a cabo con urgencia acciones para erradicar ambas culebras, como potenciar el adiestramiento de perros que las cacen o buscar activamente sus nidos para hacerlas salir y atraparlas, al tiempo que se fomenta la instalación de trampas tradicionales con ratones.