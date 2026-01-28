Temporal
El viento arranca de sus fondeos a tres embarcaciones y hunde una cuarta en s'Estany des Peix, en Formentera
La cubierta de la terraza de un restaurante de la Savina sale volando por las fuertes rachas
Con rachas de viento de hasta 117 kilómetros por hora registradas en el puerto de la Savina, no ha extrañado demasiado a los entendidos que al menos tres embarcaciones hayan roto sus sistemas de fondeo en s'Estany des Peix durante la jornada del miércoles para acabar embarrancadas en las orillas del lago y una cuarta, una lancha, estaba a punto de hundirse a media tarde al llenarse de agua mientras seguía fondeada.
Numerosos propietarios de embarcaciones fondeadas o amarradas en los pantalanes se han acercado durante todo el día hasta la zona, preocupados por la seguridad de sus barcos, ya que, en más de una ocasión, han podido comprobar que los sistemas de anclaje instalados por el Consell Insular no han resistido los embates de anteriores temporales. En esta ocasión se ha repetido la historia, aunque, al parecer, una de las embarcaciones que ha acabado en la costa era de un usuario sin autorización y estaba fondeado por sus propios medios, según comentaban vecinos desplazados hasta el lugar.
Cubierta de un restaurante
Pero no solo los barcos están sufriendo los embates de este nuevo temporal de viento. La cubierta de la terraza de un conocido restaurante de la Savina, que se encuentra situado en primera línea de mar, ha salido volando a media tarde de hoy miércoles, obligando a los bomberos de Formentera a intervenir para acordonar la zona hasta que se retiren los restos que han caído sobre la acera, muy cerca de la calzada.
