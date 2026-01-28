El viento arranca de sus fondeos a tres embarcaciones y hunde una cuarta en s'Estany des Peix, en Formentera

Con rachas de viento de hasta 117 kilómetros por hora registradas en el puerto de la Savina, no ha extrañado demasiado a los entendidos que al menos tres embarcaciones hayan roto sus sistemas de fondeo en s'Estany des Peix durante la jornada del miércoles para acabar embarrancadas en las orillas del lago y una cuarta, una lancha, estaba a punto de hundirse a media tarde al llenarse de agua mientras seguía fondeada.

Lancha semi hundida en s'Estany des Peix al atardecer del miércoles 28 de enero / J.M.

Numerosos propietarios de embarcaciones fondeadas o amarradas en los pantalanes se han acercado durante todo el día hasta la zona, preocupados por la seguridad de sus barcos, ya que, en más de una ocasión, han podido comprobar que los sistemas de anclaje instalados por el Consell Insular no han resistido los embates de anteriores temporales. En esta ocasión se ha repetido la historia, aunque, al parecer, una de las embarcaciones que ha acabado en la costa era de un usuario sin autorización y estaba fondeado por sus propios medios, según comentaban vecinos desplazados hasta el lugar.

Imagen de una lancha que ha quedado embarrancada en la orilla de s'Estany des Peix / J.M.

Cubierta de un restaurante

Pero no solo los barcos están sufriendo los embates de este nuevo temporal de viento. La cubierta de la terraza de un conocido restaurante de la Savina, que se encuentra situado en primera línea de mar, ha salido volando a media tarde de hoy miércoles, obligando a los bomberos de Formentera a intervenir para acordonar la zona hasta que se retiren los restos que han caído sobre la acera, muy cerca de la calzada.