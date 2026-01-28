El Consell de Formentera admite haber sufrido un ciberataque el pasado viernes y sigue sin servicios electrónicos

El Consell de Formentera ha informado este miércoles, de que, a partir de los análisis técnicos realizados tras la incidencia detectada en los sistemas informáticos el pasado viernes, se ha podido confirmar que los servidores corporativos de la institución han sido objeto de un ciberataque. En estos momentos, el alcance exacto de la afectación "continúa bajo investigación" y tampoco se sabe hasta cuándo se mantendrá esta situación.

Según una nota de prensa de la institución, el Consell "está actuando con la máxima diligencia y siguiendo estrictamente los protocolos establecidos por la normativa vigente, tanto en materia de seguridad informática como de protección de datos". El ataque, calificado en un primer momento como "incidencia de seguridad", ha sido "debidamente denunciado a través de los canales oficiales correspondientes" y el procedimiento se encuentra en fase de análisis e investigación, con la colaboración de los organismos competentes.

Como medida preventiva, y mientras se trabaja en la contención y recuperación segura de los sistemas, los servicios electrónicos corporativos permanecen temporalmente inoperativos, con el objetivo de "garantizar la seguridad, confidencialidad e integridad de la información" que gestiona la administración insular. Esto supone que los residentes no han podido hacer uso desde el pasado viernes 23 de ninguno de los servicios que ofrece la Oficina de Atención al Ciudadano (OAC) de manera presencial ni por vía telemática. A efectos prácticos, no se han podido obtener certificados de empadronamiento ni de residencia, estos últimos necesarios para acceder a las bonificaciones en billetes de barco y avión previstas por la ley. Tampoco se ha podido dar entrada a ninguna instancia genérica, un formulario utilizado para presentar solicitudes, escritos o comunicaciones a los organismos públicos.

Canales alternativos

Para reducir en lo posible el impacto que esta situación puede generar en la población de la isla, desde el Consell informan de que a partir de ahora, la ciudadanía puede registrar documentación de forma telemática a través del Registro Electrónico General de la Administración General del Estado, accesible en la web https://reg.redsara.es/es/, que permite dirigir comunicaciones al Consell de Formentera con plena validez administrativa.

Respecto a la presentación de propuestas del proceso Formentera.eco, el Consell ha informado a las entidades participantes de que, de manera excepcional y mientras dure esta situación, las propuestas pueden remitirse mediante el correo electrónico de participación ciudadana participacio@conselldeformentera.cat, siempre que estén firmadas con certificado digital. Aunque este mecanismo no constituye un registro de entrada ordinario, se considerará válido a efectos administrativos dada la situación actual.

Asimismo, el Consell Insular ampliará el plazo de presentación de propuestas del proceso Formentera.eco con el fin de compensar los días en los que los sistemas electrónicos han estado inoperativos y garantizar la igualdad de oportunidades de todas las entidades participantes.

El Consell de Formentera afirma que "continuará informando a la ciudadanía y a los medios de comunicación a medida que se disponga de nueva información" contrastada y reitera su compromiso con la transparencia, la seguridad de los sistemas y la protección de los datos, así como con la normalización de los servicios en el momento en que pueda garantizarse plenamente su seguridad.

La institución lamenta las molestias que esta situación pueda ocasionar y agradece la comprensión y la colaboración de la ciudadanía, así como del tejido social y empresarial de la isla.