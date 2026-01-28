Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Temporal

El fuerte viento obliga a cerrar parques y accesos al paseo marítimo del puerto de Formentera

El temporal provoca la cancelación de la mayoría de los trayectos en ferry entre Ibiza y Formentera

Vídeo: El fuerte viento obliga a cerrar parques y accesos al paseo marítimo del puerto de Formentera

Vídeo: El fuerte viento obliga a cerrar parques y accesos al paseo marítimo del puerto de Formentera

Gerardo Ferrero

Pilar Martínez

Pilar Martínez

Formentera

La Autoridad Portuaria de Balears (APB) ha decidido actuar con precaución y ha cerrado el acceso rodado al paseo marítimo de la Savina, los alrededores de la Cofradía de pescadores y a un parque infantil de la zona, advirtiendo al mismo tiempo a los peatones del riesgo de caída de palmeras, debido al fuerte viento que está soplando este miércoles en Formentera.

Parque infantil clausurado por la APB como precaución ante los fuertes vientos

Parque infantil clausurado por la APB como precaución ante los fuertes vientos / Gerardo Ferrero

Los carteles que alertan del peligro no especifican hasta cuándo estará prohibido el paso por la zona más expuesta a las rachas de viento y a la lluvia, pero avisan de que, quien pase por la zona delimitada lo hará "bajo su responsabilidad".

Durante toda la mañana se están registrando fuertes rachas de viento que se prevé que vayan en aumento según avance el día. De hecho, la mayoría de los trayectos en ferry entre Eivissa y Formentera previsto para hoy miércoles ya se han cancelado.

