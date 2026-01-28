Temporal
El fuerte viento obliga a cerrar parques y accesos al paseo marítimo del puerto de Formentera
El temporal provoca la cancelación de la mayoría de los trayectos en ferry entre Ibiza y Formentera
La Autoridad Portuaria de Balears (APB) ha decidido actuar con precaución y ha cerrado el acceso rodado al paseo marítimo de la Savina, los alrededores de la Cofradía de pescadores y a un parque infantil de la zona, advirtiendo al mismo tiempo a los peatones del riesgo de caída de palmeras, debido al fuerte viento que está soplando este miércoles en Formentera.
Los carteles que alertan del peligro no especifican hasta cuándo estará prohibido el paso por la zona más expuesta a las rachas de viento y a la lluvia, pero avisan de que, quien pase por la zona delimitada lo hará "bajo su responsabilidad".
Durante toda la mañana se están registrando fuertes rachas de viento que se prevé que vayan en aumento según avance el día. De hecho, la mayoría de los trayectos en ferry entre Eivissa y Formentera previsto para hoy miércoles ya se han cancelado.
Suscríbete para seguir leyendo
- Ingrid' consuma la destrucción del balizado de los canales de entrada al puerto de la Savina de Formentera
- Los Reyes dejan de regalo el primer nacimiento en Formentera
- Óscar Portas, presidente del Consell de Formentera: «Mi época política acaba esta legislatura. Ha sido duro. Hay mucha maldad»
- Nuevo intento para terminar de construir las 17 viviendas dotacionales de Sant Ferran, en Formentera
- Formentera, un paso más cerca de un verano sin quioscos de playa
- Solo tres candidatos superan las pruebas para convertirse en inspector de Turismo en Formentera
- La dj de Ibiza Anna Tur actuará al aire libre en Formentera próximamente
- Acceso al mar en Formentera: De tres rampas públicas prometidas, una está inservible, otra acumula incidencias y de la tercera poco se sabe